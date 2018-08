EM-vinneren splitter Sverige: – Noen må stoppe henne

Lundanes bommet i VM: – Det er tungt å komme over feilen

Saken oppdateres.

Sverige har ankommet friidretts-EM med flere medaljekandidater i troppen. I opptakten til mesterskapet har imidlertid ett tema overskygget alt annet.

Langdistanseløperen Meraf Bahta (29) er nemlig i trøbbel med antidopingmyndighetene etter tre brudd på meldeplikten. Derfor er det stor sannsynlighet for at hun blir idømt en to års utestengelse innen kort tid.

I mellomtiden skal hun imidlertid representere Sverige i EM. At det svenske forbundet har gitt Bahta klarsignal, skaper intens debatt.

– Det her er en pinlig situasjon for svensk friidrett, forteller Ludvig Holmberg, journalist i den svenske avisen Expressen, til Aftenposten.

Klage avvist

En svært viktig del av antidopingarbeidet er dopingtester utenfor konkurranse. For å gjennomføre dette, må naturligvis dopingjegerne vite hvor utøverne befinner seg.

Derfor må utøverne oppgi en liste over planlagte aktiviteter hvert kvartal, inkludert informasjon om hvor de kommer til å befinne seg minst én time hver dag.

Bahta skal imidlertid ha levert denne kvartalsrapporten for sent. Det førte til hennes tredje regelbrudd. Det svenske friidrettsforbundet klaget på dette tredje bruddet, men klagen ble avvist av det svenske idrettsforbundet.

I en pressemelding tirsdag fortalte Eritrea-fødte Bahta at hun er «skikkelig ulykkelig». Hun forklarte at hun har fått hjelp til å bruke meldesystemet.

– Men jeg forstår at det ikke har fungert og feil kan dessverre skje. Det er veldig tøft.

– En skandale

Bahtas sak er fortsatt under behandling. I EM skal hun representere Sverige på 5000 og 10.000 meter. I førstnevnte øvelse tok hun gull i 2014 og sølv i 2016. Tar hun medalje i år, risikerer hun imidlertid å miste den rett etter mesterskapet.

Bahtas deltagelse skaper massiv debatt. Noen mener Bahta må få løpe mens saken er under behandling, mens andre kritiserer forbundets beslutning om å slippe henne til.

«Noen må stoppe henne», har Expressen-journalist Ludvig Holmberg skrevet i en kommentar.

– Jeg synes selv at det er en skandale, utdyper Holmberg i en e-post.

– Vi burde ikke la henne løpe for landslaget under disse omstendighetene, når hun er offisielt mistenkt, legger han til.

Kritikken har også haglet fra utlandet. «Om det samme hadde skjedd med oss, hadde vi stoppet henne», har den finske landslagssjefen Jorma Kemppainen uttalt til avisen Helsingin Sanomat.

Toppidrettsjef i Norges Friidrettsforbund Håvard Tjørhom er usikker på hvordan et lignende tilfelle ville blitt håndtert i Norge.

– Det er vanskelig å uttale seg om uten å kjenne historien bak. Men hvis det hadde vært mistanke, måtte vi ha tenkt oss nøye om, sier Tjørhom til Aftenposten.

Mads Kaggestad er uenig

Det svenske friidrettsforbundet peker imidlertid på at internasjonale regler tillater utøvere å konkurrere mens de er under etterforskning for forseelser knyttet til meldesystemet.

Stridens kjerne er imidlertid om Sverige bør sette foten ned av etiske hensyn. Nei, mener TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Forbundet bør følge reglene, det er det ryddigste og det lureste.

– Det kan hende hun blir frikjent. Derfor er det riktig å la henne konkurrere til saken er ferdig behandlet, fortsetter Kaggestad.

Antidopingeksperten forteller at han selv fikk en advarsel i løpet av sin aktive sykkelkarriere, for drøye ti år siden.

– Da var jeg på et bryllup, men hadde glemt å gi beskjed, forteller han.

Etter den hendelsen skjerpet Kaggestad rutinene. Dermed unngikk han å få to advarsler til.

Det gjorde altså ikke Meraf Bahta. Og derfor står hun nå i en storm - midt i EM. Bahta løper 10.000 meter onsdag og 5.000 meter søndag.