Enstemmig IAAF-styre: Russland utestengt fra friidretts-VM

Saken oppdateres.

Siden 2015 har ikke Russland deltatt i friidrett i de største internasjonale mesterskapene. Russiske utøvere har fått delta, men da som såkalte nøytrale deltakere, ikke for Russland (med noen få unntak). Dette inkluderer både OL i Rio i 2016 og VM i London i 2017.

Årsaken er avsløringen av omfattende russisk dopingjuks i McClaren-rapporten (se faktaboks under).

Elleve ganger, senest i juni, har Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) oppretholdt utestengelsen, siden Russland, ifølge IAAF, ikke har fått orden på antidopingarbeidet.

Russland og doping McLaren-rapporten: Verdens antidopingbyrå (WADA) utestengte det russiske antidopingbyrået RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende dopingjuks i årene 2011 til 2015, i forkant av og i OL i Sotsji i 2014. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva. RUSADA ble tatt inn i varmen igjen i 2018. Friidrett: I ettertid har mange russiske utøvere blitt utestengt fra internasjonale mesterskap. Blant annet har friidrettsforbundet IAAF nektet russere å delta som russiske landslagsutøvere siden november 2015, men mange konkurrerer som nøytrale utøvere. VM: Qatar arrangerer VM i friidrett fra lørdag 28. september til søndag 6. oktober. DOPING OG FRIIDRETT: 300: En oversikt viser at russiske friidrettsutøvere har vært involvert i 300 dopingsaker siden år 2000. Toppår: Det var flest saker i 2013, med 44. Siden har antallet saker jevnlig gått ned, og i 2018 ble sju russere utestengt på grunn av doping. Dette tallet kan øke, all den tid det er mange pågående saker mot utøvere som har testet positivt flere år tilbake i tid. (kilde: Dopinglist)

Nå har det altså skjedd for tolvte gang.

På en pressekonferanse mandag forklarte nordmannen Rune Andersen, som har ledet en egen gruppe som veiledet IAAF-styret, hvorfor de ga råd om å fortsatt utestenge Russland.

Blant annet tok han opp nyheten fra Verdens antidopingbyrå (WADA) om at Russland har tre uker på seg til å forklare hvorfor blant annet positive dopingprøver er forsvunnet fra det omstridte Moskva-laboratoriet.

Han tok også opp at RUSAF (det russiske friidrettsforbundet) ikke har kvittet seg med tidligere dopingtatte trenere.

– Det er et gjentagende problem at utøvere jobber med tidligere utestengte trenere, som undergraver skapelsen av enhver sterk antidopingkultur. Det er prematurt å si at de tiltakene RUSAF har gjort vil virke, sa Andersen.

Avgjørelsen om å fortsatt utestenge Russland fra friidretten ble tatt enstemmig i IAAF-styret.

– Jeg er ikke overrasket over at styret tok avgjørelsen enstemmig. Rådene fra Rune Andersens gruppe var noen av de klareste vi har fått, sa den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe.

Beslutningen om å fastholde utestengelsen av Russland kommer samme dag WADA har innledet undersøkelser av «uoverenstemmelser» i utlevert dopingdata fra Russland. WADA har advart om strengest mulig straff om det viser seg at utlevert data er blitt manipulert. Det kan få innvirkning på eventuell russisk deltakelse i OL i Tokyo neste år.

Nøytrale utøvere

Russland sender likevel 29 stykker til VM, men disse er klarerte som såkalte nøytrale utøvere. Det er kun utøvere uten dopinghistorikk som får lov til å stille under nøytralt flagg.

Den tidligere stavstjernen Jelena Isinbajeva er én av dem som har tatt til orde for at IAAF bør oppheve utestengelsen av Russland.

Russeren er medlem av Den internasjonale olympiske komité, og har tidligere uttalt at IAAF «definitivt» bør slippe Russland inn i varmen igjen. Hun mener ledelsen i det russiske forbundet har oppfylt de kravene som er forelagt dem.

– Gammeldags system

Den tyske journalisten Hajo Seppelt er mannen bak flere dokumentarer om doping i russisk idrett de siste årene og har avslørt utstrakt og statsstøttet doping.

– Hva er status for antidopingarbeidet i Russland nå?

– Jeg tror at det er folk i RUSADA og utøvere som vet at de må endre kurs, men det er et gammeldags system i russisk idrett. Mange av personene i dette systemet har ikke lært noe som helst de siste tiårene, de er fastlåst i et gammelt tankesett, sier Seppelt.

Prøvde å gjemme seg bak skjegg

Som eksempel bruker han Vladimir Kazan. En friidrettstrener som i 2017 ble nektet å jobbe med utøvere på grunn av brudd på dopingbestemmelsene.

I 2019 ble han avslørt da han deltok på en treningsleir, og han innrømmet at han hadde latt skjegget gro for å unngå å bli gjenkjent.

– Folk som ham har ikke noe annet å gjøre. De har fremdeles kontakt med sportsverdenen, så dette er komplisert, mener Seppelt.

– Jeg har hørt idrettsutøvere si at de ikke tror på en idrett uten doping. Det finnes så mange utøvere i Russland, konkurransen mellom dem for å kvalifisere seg til store mesterskap er så stor, og det kan forklare hvorfor det er så forlokkende å dope seg i Russland, sier Seppelt.

Nektes innreise i Russland

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har tidligere utestengt Russland fra deltagelse i internasjonale mesterskap. Også RUSADA (det russiske antidopingbyrået) har vært utestengt, men er nå godtatt av WADA.

– Jeg tror ikke at WADA-toppene er til å stole på når det gjelder Russland, mener Seppelt.

Blant avsløringene som kom frem i den såkalte McLaren-rapporten, var at russiske myndigheter bevisst tuklet med dopingtester under OL i Sotsji i 2014.

– Hva har skjedd med antidopingarbeidet i Russland etter 2014?

– Ingenting skjedde den gangen (i 2014), men det har vært noen forbedringer siden 2016. Problemet er at den statsstøttede dopingen ikke er blitt innrømmet av Russland før nå.

Seppelt mener det er en utfordring at russiske myndigheter ikke tar ansvar for dopingen før den blir avslørt av andre.

Journalisten ble i 2018 nektet innreise til Russland for å dekke fotball-VM, og han har også i 2019 fått avslag på visasøknaden.

– De (russiske myndigheter) synes at systemkritikere er fiender.

Russlands president Vladimir Putin har blant annet gått svært hardt ut mot en av dopingvarslerne, Grigory Rodchenkov, og kalt ham en «idiot».

– Makt er eneste mulighet

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har opprettholdt utestengelsen av Russland helt siden 2015.

– IAAF er et av få internasjonale forbund som fremdeles nekter Russland deltagelse i mesterskap. Burde andre forbund være like strenge?

– Definitivt. Å bruke makt er den eneste muligheten til å bringe dem tilbake i internasjonal idrett. Jeg er kritisk til IOC, de var ute etter en avtale med Russland. Russlands strategi er å plassere sine egne folk i posisjoner slik at de kan påvirke idretten.

– Jeg tror det beste er at utestengelsen fortsetter hvis russerne ikke møter kravene, sier Seppelt.

PS: Intervjuet med Seppelt ble gjennomført før IAAFs avgjørelse om Russlands fremdeles er utstengt.