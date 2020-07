Far og datter tok uvanlig NM-gull sammen. Se de kaste seg ut av et fly i fallskjerm.

Fallskjermhopping: En uvanlig familieaktivitet. Men slik er det ikke for familien Tuv.

Under helgens NM i fallskjermhopping på Voss konkurrerte like så godt far Carl-Erik (52) og datter Christiane (21) på samme lag, for første gang.

– Det var veldig, veldig gøy. Det er koselig å gjøre noe sammen med faren sin og dele denne sporten. Det er mange som må holde det hemmelig at de holder på med dette, for det høres så sykt ut å drive med det. Men i mitt tilfelle er det faren min og familien min som har inspirert meg til å drive med det, sier Christiane Tuv, som er oppvokst på Nøtterøy.

Vært på landslaget

For i fallskjermmiljøet er ikke Carl-Erik Tuv hvem som helst. Vi skrur tiden tilbake til rett før og etter tusenårsskiftet. Som en del av det norske landslaget i fallskjerm tok Tuv først bronsemedalje i World Cup og sølv i EM i 1998. Så var han med på laget som tok tre VM-bronser i 1999, 2001 og 2003.

Mannen fra Sandnessjøen har også utallige NM-gull. Her måtte han også legge til noen flere medaljer etter helgen, blant annet sammen med datteren Christiane.

Men det var ikke meningen at han skulle være med.

– Som familiefar med tre døtre må jeg fordele min tid sammen med dem. Jeg hadde tenkt å være hjemme for å stelle i hagen, som alle andre, forklarer Carl-Erik Tuv.

Sykdom åpnet for comeback

Et sykdomsforfall hos en av lagkameratene til Christiane, gjorde imidlertid at veteranen ble spurt om å steppe inn, kun to dager før konkurransen.

– Da var det rett i vindtunnel på Gardermoen lørdag og søndag, sier Tuv, som etter å ha trent aktivt med sitt gamle lag til i fjor, egentlig hadde lagt konkurransene på hyllen.

At han gjorde comeback kan han prise seg lykkelig over nå.

– Jeg dro til NM og gjorde noen hopp. Det var gøy, sier Tuv.

Da fallskjermmiljøet fikk vite at Tuv skulle komme til Voss, ble han også hanket inn til å hoppe på et annet lag og være reserve på et tredje lag. Det førte til at han like så godt tok tre NM-gull samme helg, da han egentlig skulle holde seg hjemme.

– Det var kjempegøy. Første og fremst er det gøy å gjøre noe sammen med sine barn, sier Carl-Erik Tuv.

Vis fakta ↓ Fallskjermhopping I helgen ble det arrangert NM på Voss med 80 deltagere. Det konkurreres i flere grener, blant annet firemannsformasjoner, som Tuvs lag deltok i. Målet er å score flest poeng i løpet av flere hopp med 35 sekunder arbeidstid basert på ulike formasjoner de fire hopperne gjør i luften. Noen formasjoner henger sammen med bestemte overganger, mens andre er løsrevede. Hvilke formasjoner som skal gjøres trekkes på forhånd, slik at det ikke går an å øve seg frem til et bestemt program før konkurranser. Tiden starter i det laget hopper samlet ut av flyet, sammen med lagets egen kameramann som filmer både avhoppet fra flyet og hele seansen i luften. Kameramannen ligger på fire-fem meters avstand og leverer så videoen til tre dommere som bestemmer en poengsum. Et godt rekruttlag rekker å gjøre 12–14 formasjoner i løpet av 35 sekunder. Et bra elitelag scorer 18–20 formasjoner. De store nasjonene i verden er USA, Frankrike, Russland, England og Tyskland. I tillegg til firemanns formasjonshopping, ble det i NM konkurrert i «freefly», «wingsuit» og vertikal formasjonshopping. Kristian Moxnes, Anna Moxnes og Andreas Mosling tok årets kongepokal under NM. De konkurrerer i «freefly». Trioen tok også gull i World Cup i 2019. Espen Fadnes vant «wingsuit». Han er tidligere verdensmester. Norges landslag i fallskjermhopping har i perioder hørt til under Olympiatoppen.

Kan ta med seg en erfaren

Carl-Erik Tuv og Christiane Tuv var en del av et firemannslag som driver med det som kalles formasjonshopping. Resten av medlemmene på laget var Shawn Munir, Elias Syslak og Kjell Øyen (fotograf). Aage Sørensen var reserve. De konkurrerte i klassen under eliten. Der fungerer det sånn at tre hoppere, som har mindre erfaring, kan ta med seg en erfaren. Det ble Carl-Erik denne gangen. Det var Christiane glad for, selv om hun ble overrasket.

– Vi skulle egentlig ha med en annen erstatter, men ledelsen snakket sammen, og noen dager senere kom den ene treneren vår bort til meg og sa: «Jeg klarer ikke holde det hemmelig lenger». Jeg ble like overrasket som de andre, forklarer Christine.

– Men jeg ble kjempeglad, for jeg ser opp til pappa. Jeg vet at han er veldig flink også, så jeg luktet litt på gullet da hun sa at han skulle være stand-in, sier hun og smiler.

Og gull ble det. Kanskje ikke så rart, da Christiane er oppvokst med fallskjermhopping.

– Mamma har drevet med fallskjerm, men det er kun pappa og jeg som konkurrerer i det nå. Jeg har også en halvbror som driver med det, mens søsteren min har gjort tandemhopp, sier 21-åringen.

Går i farens fotspor

Men vil virkelig pappa Carl-Erik at datteren hans skal drive med fallskjerm?

– Hun har bestandig hatt lyst til å hoppe i fallskjerm, men jeg har ikke hatt noe ønske om at hun skulle hoppe. Jeg håpet bare at de fant på noe fornuftig, men jeg ville ikke blitt lei meg hvis hun ikke hoppet fallskjerm, sier pappa Tuv.

– Han lar meg få drive med det jeg vil. Han har ikke prøvd å sette noen stopper, men han har også ventet til jeg har sagt at jeg skulle starte. Han har ikke pushet på noe som helst, kommenterer Christiane.

Fallskjerm er heller ikke det eneste stedet datteren følger i sin fars fotspor. Carl-Erik, som nå er lege i Tønsberg, har en bakgrunn som fallskjermjeger i militæret.

– Jeg er i førstegangstjeneste på Værnes, som hjelpeinstruktør og lagfører. Jeg har vel nesten gjort alt for å gjøre pappa stolt, men selv om jeg følger i hans fotspor, så prøver jeg også å gå min egen vei, sier Christiane.

– Det er ikke dumt å være der og lære. Man får en god skole, men hva hun skal gjøre videre må hun bestemme selv, kommer det fra Carl-Erik.

Etter turen til Voss reiste Carl-Erik videre til Nord-Norge med de yngste jentene. Mens Christiane reiste videre til Tønsberg for å hoppe enda mer.

– De neste ukene så skal jeg jobbe litt på hoppfeltet og pakke fallskjermer, så jeg kan hoppe enda mer. Man blir veldig hekta, sier Christiane.