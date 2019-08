Flere tilskuere skadet av lynnedslag under stjerneturnering

Marius (19) trener 1100 timer i året for å nå målene sine

Er jeg en fyr som alltid finner noe å klage over?

Her trener tenåringene på livredning i 14 grader og sur vind

Da arkitektparet overtok hagen for 26 år siden, var den overgrodd. Nå er det en oase

Flere tilskuere skadet etter lydnedslag under stjerneturnering

Saken oppdateres.

PGA-turneringen, som spilles i Atlanta i USA, ble stoppet grunnet det som ble beskrevet som «farlige værforhold».

Spillerne og mange tilskuere forlot banen rundt kl. 16.00 lokal tid. En halvtime senere slo lynet ned i området. Det skal være snakk om to lynnedslag.

Ifølge WSB Atlanta sto seks personer, deriblant et barn, under et tre da lynet slo ned. Alle ble sendt til det lokale sykehuset med skader.

Det rapporteres at ingen av personene skal være livstruende skadet. Skadeomfanget er noe uklart.

Billy Kramer kjørte en golfbil like i nærheten da lynet slo til.

– Jeg var til høyre for treet, og plutselig var det et stort brak. Det var som om en bombe gikk av. Folk skrek, sier Kramer til WSB Atlanta.

Selv pådro han seg en skade i ankelen, men er usikker på hvordan det skjedde. Kramer tror han ble kastet ut av golfbilen.

– Jeg følte en prikking som gikk gjennom kroppen. Det var som en voldsom bilulykke.

På grunn av omstendighetene ble den tredje runden avsluttet for dagen. Runden er satt til å gjenoppta klokken 08.00 lokal tid søndag. Turneringen er den siste i PGA-sluttspillet og består kun av de 30 beste sammenlagt.