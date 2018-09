Flybuss-reklame får tyn: – Hallo, dette er 2018!

Zuccarello hylles for genial pasning

De ukjente undervannsheltene: – Vi går for VM-gull igjen

Bronse til Tromsø Turnforening under NM

Didrik (16) ofrer alt for å bli best: – Det er verdt det

Saken oppdateres.

Flybussen Bergen kjører i disse dager en kampanje på Flesland. Da Are Brean (53) ventet på bagasjen lørdag morgen, stusset han over reklamen.

Reklamekampanjen består av flere ulike tegninger. Brean reagerte på to av dem, den ene av en kvinne og den andre av en mann.

Mannen sitter foran TV-en. Slagordet er «Ta Flybussen – så rekker du hjem til kampstart».

Kvinnen sitter med to barn og leser. «Ta flybussen – så rekker du hjem før barna legger seg», er slagordet.

– Min reaksjon var at det er en aldeles underlig kjønnsstereotypi, forteller Are Brean, som til daglig bor i Oslo.

«Hvilket århundre er det?»

Brean tok et bilde av reklamen og la det ut på Twitter. «Hvilket århundre er det hos Flybussen?» spurte han.

Etter Breans Twitter-melding har flere brukere langet ut mot Flybussen Bergen. Enkelte oppfordrer til å bruke selskapets konkurrenter.

I en e-post forteller Flybussen Bergen at kampanjen har pågått i flere måneder – uten at noen har sendt inn klage tidligere.

De forklarer også at kjønnsrollene i reklamene ikke var et bevisst valg.

Les mer om hvordan Flybussen svarer nederst i denne artikkelen.

Stemples som «gammeldags»

Anne-Jorunn Berg er professor og leder på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun mener budskapet i reklamen hører fortiden til.

– Det er gammeldags. Jeg er selv Rosenborg-supporter og ser at mange damer går på fotballkamp. Det er et eller annet med budskapet som blir litt «hallo, dette er 2018!» Dette er også en undervurdering av farsrollen, sier Berg.

Hun får støtte fra Randi Elin Gressgård, som er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.

– Mange er forundret over Flybussen-reklamen, for den er ikke åpenbart humoristisk i bruken av tradisjonelle kjønnsroller. Den kan fort virke litt mot sin hensikt, sier Gressgård, før hun legger til:

– Jeg vurderte selv å ta Flybussen i dag, men jeg tror jeg tar Bybanen i stedet, siden jeg ikke har barn å rekke.

Serena Williams er en dårlig taper, mener noen. Offer for kjønnsdiskriminering, mener andre. Her er fem tolkninger av den bisarre US Open-finalen.

– Rett og slett ubevisst

Trine Stanghelle er markedssjef for Flybussen i Bergen. Hun forklarer at poenget med reklamen var å belyse fordeler ved å bruke selskapet, samt å «spille på følelsene» til karakterene i reklamen.

– Står Flybussen Bergen inne for kjønnsrollene som kommer til uttrykk i reklamen?

– Nei, på ingen måte. Det er ikke kjønnsrollene som har stått i fokus da vi utviklet reklamen, men heller hvordan få frem at ved å benytte Flybussen kan man komme hurtigere frem. At vi har endt opp med en kvinne som er hjemme med barna og en mann som ser kamp, er rett og slett ubevisst, sier Stanghelle.

Hun opplyser videre om at selskapet ikke har noen planer om å trekke kampanjen. Det kan likevel bli endringer.

– Vi ser at Twitter-brukerne har et poeng, og at det kan virke noe stereotypisk fra 50-tallet. Vi tar selvsagt dette til oss, og vil nå vurdere å lage varianter med motsatte kjønn også.