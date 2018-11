Før hatet hun det: Her har Torunn Brandt nettopp løpt 17 mil i strekk

Regjeringen går for full momskompensasjon for idrettsanlegg

Saken oppdateres.

Torunn Brandt (56) hadde vannblemmer på føttene og det verket i lårene. Men hun tok seg frem meter for meter innendørs på Bislett.

Etter 24 timer, da speakeren først telte ned og så ropte «STOPP» i mikrofonen, måtte alle stanse umiddelbart. Brandt hadde da gjennomført 174 kilometer på 24 timer. Hun hadde ikke sovet ett sekund i løpet av natten.

– Vi fulgte rådet om at vi skulle gjøre det så ubehagelig som mulig for henne, slik at hun ikke ble fristet til å legge seg ned, eller ønske å dra hjem, sier mannen Svein-Erik Bakke (50).

Det var trønderen Marit Bjerknes, en av de to løpslederne, som kom med dette tipset. Hun vet at løperne kan få tanker om å dra hjem når de har det som verst. Men alt handler om tankegangen i hodet, og at de gode følgerne ikke blir for «bløte».

– Jeg måtte ikke synes synd på henne, sier ektemannen.

Han fjernet seg fra henne en periode på natten, i de vanskelige timene da tanker om sengen kan være ekstra fristende.

Har du fått med deg denne? Siw røyket 20 sigaretter om dagen i 30 år. Nå løper hun minimum 15 kilometer hver dag.

Løpe lenge, og så gå

Paret, som er bosatt i Oslo og løper for Rye, har funnet sin nisje. Han er også ultraløper.

– Kom igjen kjære, ropte han fra sidelinjen hver gang hun passerte. Runden er på 546 meter.

Han oppdaterte parets tilsammen seks barn, og sier:

– Torunn hatet løping. Hun klarte kun å løpe fem kilometer.

– Jeg burde fått en diagnose, jeg som stiller opp på dette, ler hun.

Torunn Brandt fra Sommarøy i Troms fulgte taktikken sin hele natten gjennom: Løpe ni runder og gå én, løpe ni runder også videre. Hun spiste og drakk ofte underveis, og sluttet å tenke.

– Men jeg hadde fryktelig vondt i magen i løpet av natten. Heldigvis er det mange toaletter her.

Da hun kom i mål fikk hun synsforstyrrelser og ble litt svimmel. Visstnok normalt det også.

Regnskapssjefen i Rema 1000 i Reitangruppen kom seg fort. Og innrømmer at hun har funnet en indre glede i denne idretten, og at hun blomstrer.

Før denne kvinndomsprøven hadde hun bare løpt 55 kilometer.

Fikk du med deg den rørende historien? Mari (28) og Ida Eide (30) trodde ikke noe kunne skille dem. Så skjedde det verste.

Oldemor i farta

Oline Yksnøy (76 år) har vært med på ultraløp 11 ganger. Hun var den eldste deltageren, og klarte prestasjonsmedaljen denne gangen også. Det betyr at kvinner må gjennomføre 130 kilometer, menn 150. Halvparten klarer dette. I år var det 133 startende. Tre endte på sykehus til observasjon.

Sunnmøringen, født i Ulsteinvik, er et eksempel på at alt er mulig. Hun begynte å løpe som 55-åring, da hun ble med i en lokal joggegruppe på Bøler i Oslo. Fra da har det bare tatt av. Nå har hun løpt 140 maraton, etter at debuten fant sted som 59-åring.

– Jeg husker den første gangen her, da løpet var helt nytt. Da sov vi på madrasser i tre timer, inntil speaker sa at vi måtte reise oss og løpe videre, forteller hun.

Nå la hun seg slett ikke ned, men gjennomførte og klarte 135 kilometer.

– Jeg var veldig spent om jeg halvveis skulle komme meg til 75 kilometer, men det gikk.

Yksnøy har seks barn, elleve barnebarn og ett oldebarn, og har ingen tanker om å gi seg med å løpe langt. Det gir så mye, både av opplevelser, gleder og venner.

Bislett 24 timers Startet i 2006 med ca. 100 deltagere

Den tolvte utgaven hadde 163 påmeldte og 133 startende.

Løpet er “utsolgt” hvert år. Antallet begrenses av arrangøren.

Arrangør er Romerike Ultraløperklubb

Løpet i 2019 går 23. og 24. november.

Da er norsk mesterskap i 24-timersløp innlagt.

www.romerikeultra.no har info om løpet og klubben

Kom fra helvete

Jo Inge Norum (41), som løper for Hell Ultraløperklubb i Stjørdal, ble klassevinner. Trønderen fra Inderøy, nå med samboer Aina Nygård (42) som også deltok, klarte den utrolige distansen 243,736 kilometer. Hver meter teller i oppmålingen etter at stoppsignalet er gitt.

Han hadde en gjennomsnittsfart på 5,54 minutter pr. kilometer og klarte 446 runder. Piloten i Norwegian er utholdende, og var høyt oppe etter at løpet var over.

– Mitt beste øyeblikk var da midnatt ble passert og jeg opplevde «runners high». Da var det vanskelig å holde igjen på tempoet.

– Og ditt verste øyeblikk?

– Det var flere ganger underveis at jeg tenkte «aldri mer». Men dette handler om tankesett og mental trening, sier han og får klapp og klem av samboeren som ble dratt inn i denne typen løp på grunn av ham.

Han kvalifiserte seg dessuten til VM, som arrangeres om et år.

Ikke fornøyde: Håndballjentenes leggetid får landslagssjefen til å reagere

Klassevinnerne Kvinner 23–34 år: Linda Bengtsson, Karlstad 206,466 km 35–39 år: Jeanette Vika, Holmestrand Ultraløperklubb, 176,766 km 40–44 år: Simone Durry, Tyskland, 228,079 45–49 år: Siw B. Nicolaisen, Romerike Ultraløperklubb, 179,088 50–54 år: Åshild Nilsen, Romerike Ultraløperklubb, 163,030 55–59 år: Torunn Brandt, SK Rye, 172,398 75-79år: Oline Lovise Yksnøy, Spiridon, 135,209 Menn 18–22 år: Kristoffer Fjære Eftedal, Sandefjord, 116,844 23–34 år: Magnus Thorud, Romerike Ultraløperklubb, 186.688 km 35–39 år: Gjermund Søstad, IF Sturla, 202,583 km 40–44 år: Jo Inge Norum, Hell Ultraløperklubb, 243,736 km 45–49 år: Dan Välitalo, Sverige, 250,743 km 50–54 år: Martin Scharp, Sverige, 218, 646 55–59 år: Jan Vestrerås, Gjøvik, 151,127 60–64 år: Odd Edøy, Sunndal IL, 171,029 65–69 år: Lars Dørum, Spiridon/Skimilajoggen, 192,082 70–74 år: Radi Milev, Bulgaria, 174,645 km

Svenske som perset

Aller lengst dette døgnet kom svenske Dan Välitalo. Det å gjennomføre 250 kilometer, 743 meter er imponerende, og han perset.

Gjennomsnittsfarten ble da 5.44 minutter pr. Kilometer. Han klarte 459 runder.

Siw B. Nicolaisen, tidligere storrøyker fra Porsgrunn, har funnet sin vei: Ultraløp. Nå kunne hun glede seg over å bli klassevinner og komme seg 179,088 kilometer.

– Dette er mye smerte, men man må la være å kjenne på den.

Tidvis har man bare lyst til å gi opp. Men den følelsen man får når det er ferdig, kan knapt beskrives.

Olav Engen, som både er leder av Romerike Ultraløperklubb og løpsleder for dette arrangementet, konstaterer følgende:

– Folk er veldig fornøyde, både de 43 som var i staben, de 40 deltagerne fra klubben, alle de andre og de som kom for å gi sin støtte.

– Hvorfor er ultraløp blitt så populært?

– Folk har lyst til å utfordre seg selv. Man har et lettere arbeidsliv nå enn i gamle dager.

Etter hvert som «alle» hadde løpt maraton, ville man strekke seg etter noe mer.