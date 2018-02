Foreldrene måtte underskrive som verger da Jakob (17) sikret historisk millionavtale

Saken oppdateres.

SANDVIKA: Søndag formiddag løp Jakob Ingebrigtsen inn til ny europeisk juniorrekord på 3000 meter innendørs med tiden 7,56,74. Han var med det første europeiske junior under åtte minutter på øvelsen.

Nå er det også klart at 17-åringen har underskrevet på en lukrativ avtale med utstyrsleverandøren Nike.

Den amerikanske utstyrsgiganten krever til gjengjeld at Jakob kvalifiserer seg til alle mesterskap i perioden og kjemper om OL-gull i Paris.

– De stiller knallharde krav til resultater i syvårsperioden siden jeg er så ung. Avtalen ender opp med et mål og krav om OL-gull, i alle falle reell kamp om gull, i Paris, forteller en glad Jakob Ingebrigtsen til Aftenbladet.

– Egentlig er det jo et urealistisk krav for en nordmann, men det er ok for meg, for OL-gull er også mitt mål, tilføyer den ambisiøse 17-åringen.

Tre krav

Jakob blir ikke myndig før i september. Derfor måtte mamma og pappa, Tone og Gjert-Arne Ingebrigtsen, signere avtalen som verger.

– Det er ikke mye slingringsmonn her. Nike har satt opp tre ufravikelig krav, forteller trenerpappa Gjert:

Jakob skal kvalifisere seg til alle internasjonale mesterskap.

Jakob skal stille opp i kampanjer for Nike.

Jakob skal løpe så og så fort år for år, det vil si at det er satt opp krav til utvikling av personlige rekorder.

– Hva skjer hvis han ikke oppfyller kravene?

– Da kan hele avtalen bli skrotet. Han må levere, enkelt og greit, sier Gjert Ingebrigtsen.

Løperbrødrene Henrik og Filip har også lange samarbeidsavtaler, tre og fire år, med Nike og gleder seg stort over å få Jakob på lag.

To NM-gull, to Europa-rekorder

Jakob brukte helgen til å dokumentere kvalitet og utvikling, vant 1500 meter og 3000 meter i NM innendørs og satte to Europa-rekorder for juniorer. 3.42,75 og 7.56,74 er meget solide tider, langt foran nummer to på begge distansene.

Etter å ha tenkt seg om, stilte han også på 800 meter og tok solid sølv som i NM utendørs.

– Har ikke stått med luen i hånden

Trener Gjert vil ikke ut med økonomiske detaljer fra avtalen, men Aftenbladet vet at det dreier seg om betydelig beløp i friidrettssammenheng gjennom syvårsperioden. Med mulige bonuser blir det fort tale om mange millioner kroner.

– Det har tatt tid å få til avtalen, den er finlest ved hovedkontoret i USA. Nike stiller enorme krav, men Jakob har vist hva han står for og hvilke muligheter han har i fremtiden, så vi har ikke stått med luen i hånden, sier Gjert.

Jakob forteller at han er sikret økonomisk de syv årene avtalen varer.

– Jeg har trygghet for at jeg kan drive på heltid uten å tenke studier eller jobb når jeg blir ferdig med videregående skole, sier annenklassingen ved Sandnes videregående skole.

På lag med Mo Farah

Med Nike-avtalen går Jakob inn i verdens sterkeste friidrettsgruppe på lag med blant andre siste års beste løper på langdistanse, britiske Mo Farah. I Norge får han blant annet selskap av Filip og Henrik, Karsten Warholm og Sondre Norstad.

Fordelen for Jakob er at han allerede er etablert som en ung popstjerne internasjonalt, dessuten passer det amerikaneren at alle de tre brødrene opptrer på klassisk friidrettsdistanser.

– Avtalen er personlig og ikke bundet opp til spesielle ting slik som avtalene med friidrettsforbundet. Jakob kan benytte midlene slik han ønsker bare det fører til at han blir bedre og bedre på friidrettsbanen, forteller Gjert.

Treneren og atleten mener de skal vise det allerede til helgen når Jakob deltar under et internasjonalt innendørsstevne i Belgia.

Lover rekordfart i Belgia til helgen

– Nå har han kjørt en supercomp denne helgen, har tømt seg litt fysisk og i hodet, men nå bygger vi opp til Belgia og gleder oss voldsomt, sier Gjert.

Jakob er lovet fartsholdere i Gent. Kenyaneren Gilbert Kwemoi stiller blant harene, han har 3.33 på 1500 meter, belgieren Pieter-Jan Hannes har 3.34. Det kan komme til å gå styggfort.

– Jeg vil et stykke ned på 30-tallet og ganske sikker på at jeg skal klare det, kommenterer Jakob Ingebrigtsen.