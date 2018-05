Fra babylykke til mesterskapsmedalje: Berge vant EM-sølv

Toppet laget for å sette Northug på plass: – Viktig å vise at vi er best i Trøndelag

Toppet laget for å sette Northug på plass: – Viktig å vise at vi er best i Trøndelag

Saken oppdateres.

Det skjer bare to uker etter at han ble far for første gang.

Berge kom seg til finalen i 63-kilosklassen i EM i Russland, men der ble rumenske Mihai Radu Mihut for sterk. Berge kom skjevt ut i finalen og tapte til slutt 2–3.

Dermed glapp gullet.

– Jeg er kjempeskuffet. Det er mye kulere å vinne en bronsefinale enn å tape en finale. Så ærlig må jeg være, sier Berge til VG.

EM-sølv er uansett tangering av Berges beste mesterskapsplassering. Han vant EM-sølv også i 2007.

Akkurat nå tenker imidlertid Berge mest på den dårlige starten han fikk i finalen.

– Det er rett og slett helt elendig av meg, vurderer han.

– Fantastisk prestasjon

Sportssjef i Norges Bryteforbund , Jacob Haug tror Berge på sikt kommer til å glede seg over denne medaljen.

– Man ønsker alltid å vinne i en finale, så Stig-André er selvfølgelig skuffet nå. Men EM-sølv er en fantastisk prestasjon. Han klarer nok å glede seg over det etter hvert. Han kan ta mye positivt med seg fra dette mesterskapet, sier sportssjef Jacob Haug i Norges Bryteforbund til NTB.

Berge har også VM-bronse fra 2014, og i 2016 ble han folkehelt da han sikret bronse under de olympiske lekene i Rio de Janeiro.

Husker du denne?

Ble far for første gang

For drøyt to uker siden Berge og kona Rosell Utne Berge foreldre til en gutt. Da la bryteren ut dette bildet på Instagram:

– Det var helt sykt. Det er den sykeste opplevelsen jeg har vært med på. Man kan snakke om å stå på pallen og oppnå resultater på idrettsarenaen, men dette er noe helt annet, sa en stolt Berge til Nettavisen.

Berge var i tenkeboksen om fremtiden etter OL-bronsen i 2016, men bestemte seg til slutt for å satse videre mot Tokyo-OL i 2020.

Sportssjef Jacob Haug påpeker at EM-sølvet er et lovende steg på veien mot det store OL-målet.

– Stig-André viser at han ønsker å vinne ting. «Tokyo-toget» har begynt å rulle for alvor, sier han.