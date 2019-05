Gjert Ingebrigtsen: – Vi gir litt f… i VM

Saken oppdateres.

Warholm har sagt at han synes at mesterskapet kommer altfor sent på året, og han mener også at det blir for kort pause mellom VM i Doha og OL i Tokyo sommeren etter.

– Vi kan også si at vi gir litt f… i VM. Vi tar det som det kommer. Det er i oktober, og da er vi normalt ferdig med sesongen. Da er vi begynt med OL-sesongen. Skulle det skje et aller annet som gjorde at vi ikke kom oss til Doha, så dør vi ikke av det. Det finnes andre ting i verden. Det kommer et OL året etter, og OL er mye viktigere enn VM. Et OL kommer bare hvert fjerde år. Du får mange VM, men ikke så mange OL, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB onsdag kveld.

I dag løper sønnene Henrik og Jakob Diamond League-stevnet i Stockholm. Tredjemann Filip er hjemme i Norge. Han føler seg ikke klar til å løpe i Diamond League ennå.

Mange løp

Løpet i Stockholm blir bare ett av mange om sesongen går som pappa og trener Gjert håper.

– Måler er å løpe 30 løp i løpet av 2019, eller så mange løp som overhodet mulig. VM er så langt unna at vi ikke bryr oss om det. Det tar vi når det kommer. På den tiden av året pleier vi å holde på med noe helt annet. VM i år blir en litt spesiell sak.

Fordi?

– Jeg tror guttene vil delta i konkurranser. Å ligge hjemme og vente på VM er ikke noe for oss. Idrett er ferskvare. Du må benytte de anledningene du får. Det betyr at du legger VM litt bak i hodet, og så tar vi det når den tid kommer. Jeg tror du sliter deg ut om du skal tenke på det i fire måneder.

Riktig vei

Pappa Gjert sier dette om sine to sønner på start i Stockholm:

– Henrik har hatt en betennelse i hofta i lang, lang tid, og det fant vi ut for ikke så lenge siden. Han har fått behandling for det og er i klar bedring. Ting ser ut til å gå i riktig retning. Han må få sprunget noen løp og trent på de rette tingene.

Gjert vil si minst mulig om Filip som er hjemme, men letter på sløret når det gjelder yngstemann Jakob.

– Jakob har hatt siste skriftlig eksamen i dag (onsdag) og har vært igjennom en virussykdom. Det er spennende å se hvor han står. Men når han er på start, så må vi regne med at han er så frisk som han er akkurat nå.

Ingen av brødrene har mål om løpe ned mot sine personlige rekorder.

– Vi får gjøre opp når vi er mål. Vi har ikke noen definerte målsettinger for verken det ene eller andre. Vi er fortsatt i mai og får ta det som det er. Men de er skrudd sammen slik at de ønsker å prestere når de er på startstrek, sier Gjert Ingebrigtsen.