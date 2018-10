Gjert Ingebrigtsen er glad han ikke spurte om råd: – Det ville vært en begrensning.

Hylles for sin innsats for løpsmiljøet: – Kalle er en fantastisk motivator, en som ivaretar alle

Saken oppdateres.

– Lykke til med salget!

Helt tilfeldig står de der på en gate i Oslo sentrum og slår av en prat.

Edvard Hoem. Forfatter.

Gjert Ingebrigtsen. Friidrettstrener. Pappa til syv. Nå også forfatter.

Hoem er på vei fra Sehesteds gate, der de største norske forlagene holder hus.

Ingebrigtsen på vei til Ascheougs lokaler i samme gate.

Det er da Hoem strekker ut hånden og blidt hilser på Norges i øyeblikkets mest omtalte idrettstrener. Hoem har fått med seg Ingebrigtsens resultater på banen. Og at sjefen i klanen nå er bokaktuell.

– Nå kjenner ikke jeg Edvard Hoem. Men jeg har et likt forhold til alle mennesker i hele verden. Det kunne like godt vært paven som kom og tok meg i hånden, smiler Gjert Ingebrigtsen.

Gjert Arne Ingebrigtsen Født: 1966 i Båtsfjord Yrke: Logistikkplanlegger i et større grossistselskap Bor: Sandnes Sivil status: Gift med Tone. Sammen har de barna Kristoffer, Henrik, Filip, Martin, Jakob, Ingrid og William. Meritter: Har trent Henrik, Flip og Jakob til hvert sitt EM-gull på 1500 meter.

«Har truffet folk i alle aldre»

Han har trent tre av sine sønner til gull i EM i friidrett på 1500 meter. Han har trent Jakob (18) til å bli en av friidrettens største sensasjoner noensinne. Han og familien har hver lørdag kveld i høst samlet nesten én million TV-seere i realityserien Team Ingebrigtsen.

Ingebrigtsens er et fenomen. Interessen er enorm. Da forlaget mandag morgen inviterte til bokbad med Gjert Ingebrigtsen, i forbindelse med lanseringen av Kunsten å oppdra en verdensmester, var interessen så stor at forlaget måtte flytte seansen fra egne lokaler til Det Norske Teatret.

– Hvorfor tror du at én million nordmenn ser på deg hver lørdag kveld?

– Det har jeg rett og slett ikke noe godt svar på, men vi ser at TV-serien har ...

Ingebrigtsen har vanligvis ikke vanskeligheter med å snakke for seg. Men av og til må også han stoppe opp for å finne ordene.

... jeg vet ikke hva den har truffet hos folk, jeg har virkelig ikke anelse. Men den ser i hvert fall ut til å ha truffet folk i alle aldre, kjønn og sosial status. Det ser ikke ut til å være noen begrensninger. Jeg er litt usikker på hva jeg skal svare. Men kanskje folk har litt forskjellig innfallsvinkel til TV-serien og alt det der. Kanskje fra settingen i eget liv. Jeg tror ikke det handler om idrett, ikke i det hele tatt. Jeg tror det handler om familie, det handler om relasjoner, det handler om å sette seg mål. Å jobbe sammen mot et mål. Det er noe universelt over det.

– Har suksessen gjort noe med dere som familie?

– Vi prøver å ikke la oss påvirke, men vi ser at det er vanskelig for oss å være likegyldige til det. Vi ser at det har truffet noe. Vi har prøvd å snakke med hverandre om det. Hva er årsaken til dette? Hva er det som har skjedd? Vi har litt forskjellige syn på dette. Enkelte av guttene mener det er mediene som har skapt interessen. Men jeg tror ikke det er grunnen. Jeg tror det er en kombinasjon av ekthet, resultater og gjerne litt unorsk selvtillit.

Lærte seg alt selv

I boken forteller Gjert Ingebrigtsen om treningsmetoder og prinsipper. At han har brukt mye intuisjon i treningsarbeidet. At han er sterk tilhenger av disiplin på trening. At erfaring er viktigere enn teori. At nøkkelordene for å bli god, er kontinuitet og kvalitet.

Ingebrigtsen er selvlært, såkalt «selfmade man».

– Det begynte da de gikk på ski. Og det begynte i det små. Men én dag sa Henrik at han hadde som mål å bli Norges beste skiløper. Da måtte jeg sette meg ned. Da gikk jeg gjennom en del spørsmål, som «hva skal til for at han skal bli det?». Det første vi snakket om var totalpakken, det som ligger bak. Det handlet om å ha et fundament av holdninger og disiplin. Den treningsmessige biten av det handlet ikke så mye om det.

– Du har plukket litt her og der?

– Henrik hadde en annen friidrettstrener i Sandnes Idrettslag. Og jeg hadde med meg noe fra skibiten. Da vi skulle ta dette videre og overta som trener for Henrik også på sommertid, så hadde vi så mange unger at jeg hadde mer enn nok med å være småbarnsfar. Jeg hadde mest behov for fri da sommeren kom ... Men så plukket jeg opp litt her og der, så hadde jeg med meg litt fra skibiten, og så får jeg på en måte ... det blir litt intuitivt hva som skal til. Det er ikke noe du leser deg til.

– Du har ikke googlet deg frem til å bli en god trener?

– Nei.

– Men du må ha lest noe om treningsprinsipper?

– Nei, nei. Du ser hva som virker. Det er erfaringsbasert. Du tar det som virker. Og så har jeg leid inn en som har jobbet med oss med teknikk. En trønder som heter Frank Brissach, som også jobbet med Vebjørn Rodal. Han har besøkt oss og hatt leksjoner med guttene om spenst, styrke og sånne ting. Han var hos oss 5–6 ganger og jeg har hentet en del fra ham. På ski leide vi inn folk til å fortelle ting som skulle gjøres, spesielt på teknikk. Men de kondisjonsmessige prinsippene er ting en plukker opp i forhold til hvordan ting henger sammen.

Beste treningsopplegget i verden

Ingebrigtsen stopper seg selv i intervjuet, og husker at han måtte google én gang:

– Ørjan Madsen (tidligere utholdenhetsekspert Olympiatoppen), kalte meg «didaktisk». Det ordet måtte jeg google meg frem til! Det visste jeg ikke hva var, men det handler om at du er intuitivt selvlært. Du vet ikke hvorfor. Du bare er det.

– Har du tenkt over hvordan ting kunne vært dersom du hadde lest og skaffet deg formell trenerutdannelse?

– Jeg er veldig glad for at jeg ikke kjente noen jeg kunne sette meg ned med og diskutere. Det ville vært en begrensning. Jeg tror den måten jeg er kommet inn på, fra sidelinjen uten å kjenne til prinsippene, har vært mer nyttig.

– Du skriver i boken at du er sikker på at dere har det beste treningsopplegget i hele verden, hvordan kan du være så sikker på det?

– Hvis jeg ikke hadde vært sikker på det, ville jeg ikke vært usikker på det. Og hvis jeg var usikker på det, ville jeg aldri oppnådd de resultatene. Vi ville vinglet mer i prinsippene våre. Nå står vi fjellstøtt i prinsippene våre. Vi må ha troen på at det er det beste. Jeg skriver i boken at jeg aldri har hørt om noen som kommer fra ingenting og har jobbet frem så gode resultater som vi har gjort. Derfor sier jeg: Vi må ha verdens beste opplegg. Hvis ikke ville det ikke gått an.

– Hva er det med opplegget som gjør det best i verden?

– Det vet jeg ikke. Men det er fordi jeg ikke kjenner de andre.

– Men hva er det som skiller deres fra de andre?

– Jeg har ingen anelse. Og det er det som er så fint.

– Men du sier jo at dere har det beste opplegget i verden?

– Ja, det er fordi vi har de beste resultatene ut fra forutsetningene. Det må være det beste. Det finnes ingen andre grunner til at mine gutter blir europamestere og er blant de beste i verden. Filip er nummer tre og Jakob nummer fire på 1500 meter i år. Når vi kommer fra Norge og er uten bakgrunn i idrett hverken genetisk eller på annet vis, og klarer de resultatene over tid, så må vi ha verdens beste treningsopplegg. Vi må ha noe annet som de andre ikke har. Det er mer sånn at resten av verden lurer mer på hva vi gjør, enn vi lurer på hva de gjør.

– Har du vurdert å kopiere noens treningsopplegg?

– Nei.

– Har du stilt mange spørsmål til andre treningsteam?

– Nei, for da blir du veldig låst i at det er noen sannheter som gjelder. Når du starter med blanke ark, er det lettere å finne sin egen vei.

– Hva er det viktigste i ditt treningsopplegg?

– Jeg har ingen anelse! Alle elementene er like viktige. Det er totalpakken som er så ekstremt viktig. Du skal ha tilstrekkelig hurtighet, du skal ha tilstrekkelig kondisjon, du skal ha tilstrekkelig styrke, og en balanse i alt dette som gjør at du kan gjennomføre store treningsmengder over tid. Det absolutt viktigste er å ha et opplegg som sikrer at du er best når det gjelder. Det nytter ikke å være best i oktober når premiene deles ut i juli. Du må være i stand til å vinne medaljene når de deles ut. Du må gjøre det hver gang, ikke én gang. Du må gjøre det år etter år.

PS: Team Ingebrigtsen er i gang med treningen til en ny sesong. Den starter med EM i terrengløp 9. desember.