Gjert Ingebrigtsen og forbundet uenige om NM-reglene

Suksessen fortsetter: Den norske superduoen klar for ny finale

Norsk talent skrev golfhistorie: Klar for U.S. Open og The Masters

Saken oppdateres.

«Jeg tror aldri vi vil komme til å vinne en kongepokal».

Det sa Gjert Ingebrigtsen til TV 2 tidligere i NM på Byrkjelo. Bakgrunnen er at kongepokalen deles ut til den mannlige og kvinnelige utøveren som presterer best i NM. De to pokalene deles ut i tillegg til NM-gullene i de 22 ulike enkeltøvelsene.

Gjert Ingebrigtsen er imidlertid motstander av reglene. Han mener det ikke går an å sammenligne en øvelse der man må yte maksimalt, med øvelser der taktikk er inne i bildet – for eksempel 1500 meter.

Etter å ha lekt seg videre i semifinalen på 800 meter lørdag, gikk også Filip Ingebrigtsen langt i å antyde at han er sjanseløs på kongepokalen.

– Kongepokalen er for de øvelsene der det ikke er så mye taktikk. Det er NM-gull som gjelder. Kongepokalen har vi løpere egentlig aldri brydd oss så mye om, sa Ingebrigtsen til arrangørens reporter.

Slik er regelen formulert

Under punkt 31.2 i NM-reglene blir utdelingen av kongepokalen forklart.

«Pokalene deles ut til dem som har gjort de beste prestasjonene. En komité på tre medlemmer vurderer prestasjonene og avgjør etter skjønn hvem som skal tildeles de to pokalene», heter det.

De tre medlemmene i komiteen er visepresident i friidrettsforbundet Anne Farseth, leder for statistikkutvalget Jo Nesse og generalsekretær Kjetil Hildeskor.

– Reglene pleier ikke å skape diskusjon, men av og til er det diskusjon om rett person fikk kongepokalen, forteller Hildeskor.

Ingen menn har klart det på 20 år

Under NM i Sandnes i fjor var Jakob Ingebrigtsen en kandidat til å vinne kongepokalen for herrer. Til slutt var det imidlertid Karsten Warholm som vant – for tredje året på rad.

Det er i tråd med trenden.

På de 20 siste årene har ingen mannlige mellom- eller langdistanseløpere vunnet kongepokalen. Sistemann som klarte det var Jim Svenøy, som spesialiserte seg på 3000 meter hinder, i 1997.

På kvinnesiden er bildet litt annerledes. Tekniske øvelser og sprint hadde riktignok dominert i syv år før Karoline Bjerkeli Grøvdal vant i fjor, men de siste 20 årene har også langdistanseløperne Gunhild Halle Haugen og Susanne Wigene vunnet.

– Det er sjelden langdistanseløpere vinner kongepokalen. Hva tenker du om det?

– Det er bare ett år siden en langdistanseløper vant (Grøvdal, journ.anm.). Så det er mulig. Det varierer hvem som har de beste prestasjonene, sier Hildeskor.

Derfor er kongepokalen så viktig

Hildeskor vil ikke gå inn på vurderingen av årets kongepokalvinnere, men understreker altså på generelt grunnlag at det er mulig for mellom- og langdistanseløpere å vinne. I motsetning til Gjert Ingebrigtsen, er Hildeskor sikker på at Team Ingebrigtsen én eller annen gang vil reise hjem fra et NM med en kongepokal.

I år er Ingebrigtsen-brødrene naturlige kandidater på herresiden – sammen med Karsten Warholm.

Alle de utøverne har EM-gull på CV-en, men den tidligere sprinteren John Ertzgaard tror likevel kongepokalen betyr noe for dem.

– For disse, som akkurat har vunnet EM-gull, er ikke NM-gullet nødvendigvis det viktige – det er kongepokalen. Den går på tvers av alle øvelser, og du får en anerkjennelse for å være best av alle, forklarer Ertzgaard.

– En internasjonal medalje henger selvfølgelig høyere, men når de først er her i NM, henger kongepokalen høyt, legger han til.

Selv tok Ertzgaard – som i dag er idrettslig leder i Tjalve – kongepokalen i 2000. Han mimrer med glede tilbake til den vennskapelige rivaliseringen med OL-vinner Vebjørn Rodal.

– Det er noe av det jeg setter veldig høyt på merittlisten. Det er den fremste friidrettsutøveren i mesterskapet som får den. Og i det selvskapet jeg vant i, med blant andre Geir Moen og Vebjørn Rodal, er det klart jeg var veldig, veldig fornøyd, sier Ertzgaard.

Avslutningsseremonien for friidretts-NM starter etter planen søndag klokken 15.25.