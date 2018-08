Gladmelding for Jakob Ingebrigtsen: – Det blir en stor opplevelse

- Stor tabbe at denne mannen ikke har jaktet på Fosen-bjørnen

Saken oppdateres.

Ingebrigtsens agent, Daniel Wessfeldt, ringte torsdag til 17-åringen for å informere om at han er klar for finalen i Diamond League i Zürich neste torsdag.

Jakob Ingebrigtsen var opprinnelig ikke kvalifisert til å delta i finalen på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Zürich neste torsdag. Han var plassert som nummer 14 på rankingen, og det er bare plass til de 12 beste i selve finalen.

Tidligere har én av deltakerne trukket seg, mens det torsdag ettermiddag ble kjent at enda en av de kvalifiserte utøverne hadde meldt forfall. Dermed rykket den meget formsterke Sandnes-løperen opp på den ledige plassen i feltet.

Der vil han da løpe sammen med broren Filip, hvor de to vil være med å kjempe om solide pengepremier. Vinneren i løpet vil alene få rundt 417.000 norske kroner.

Har trent med tanke på finale

– Jeg fikk greie på dette av vår agent Daniel Wessfeldt i ettermiddag, og det blir kjempekjekt. Det blir en stor opplevelse å løpe i finalen, understreker Jakob Ingebrigtsen overfor Aftenbladet.

Han legger ikke skjul på at han har håpet å komme med i finalen, selv om han ikke opprinnelig var kvalifisert.

– Min trening i det siste har i alle fall hatt deltakelse der som mål. Det å få løpe et nytt slikt storløp med hele verdenseliten gleder jeg meg stort til. Formen min er det i alle fall ikke noe å si på, så det kan bli en sportslig godt stevne både for Filip og meg selv, understreker han.

Tror på seier

Filip Ingebrigtsen håper å legge EM-nedturen bak seg med en solid innsats i Diamond League-finalen. I Berlin pådro han seg ribbeinsbrist, og det ødela hans medaljesjanser.

Kommende torsdag løper han favorittdistansen i Zürich. Å levere en god 1500 meter i det sterke selskapet i Diamond League-avslutningen vil bety mye.

– Helt klart. Det er finalen, det er de beste gjennom hele sesongen som har kvalifisert seg dit, og det er deilig å ta med seg godfølelsen inn i en lang vinter, sier Filip Ingebrigtsen til NTB.

– Kan du vinne finalen?

– Absolutt. Det tror jeg at jeg er god nok til, fastslår 25-åringen.

På 400 meter hekk er Karsten Warholm storfavoritt. EM-vinneren slipper å møte Abderrahman Samba, som har vært uslåelig i år. Qatar-stjernen har valgt å prioritere asiamesterskapet.