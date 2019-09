Hedda Hynne røk ut tross sterk sluttspurt

Sagosen om storklubbens forbannelse: – Champions League har vært et mareritt

Saken oppdateres.

Hedda Hynne (29) var nær å ta seg til VM-finalene på 800 meter lørdag.

Til slutt ble hun nummer tre i sitt semifinale-heat. De to beste gikk direkte til finalen. Hynnes tid var heller ikke god nok, med en margin på tre tideler.

Hynne lå inne ved listen på sisterunden og risikerte å bli stengt inne. Da det åpnet seg opp i siste sving, ble det litt for langt frem. Hynnes satte i gang en kraftfull sluttspurt, men det holdt akkurat ikke.

Likevel imponerte trønderen NRK-kommentator Jann Post.

– Det er karrierebeste, sa Post.

– Det var nære, nære på, legger han til.

Også under VM i London for to år siden var Hynne uhyre nær finale. Da fikk hun tiende beste semifinale-tid.

I heatet på fredag løp Hynne på tiden 2:02.49.