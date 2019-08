Henrik Ingebrigtsen: – Filip og Jakob mener jeg er deprimert

I vår fikk Sigurd (19) et slag i trynet. Siden har det gått oppover for løpskometen. I helga toppet det seg.

Eldstebroren i løperfamilien skal løpe 5000-meteren i Diamond League-finalen i Zürich torsdag, og 28-åringen er usikker på hvor han står. Ting har ikke gått på skinner for Henrik så langt i sesongen.

Henrik var ikke med da brødrene Filip og Jakob briljerte på ny på 1500-meteren i Paris sist lørdag.

– Det som går på skader og smerter ser ut som om det er bedre enn på lenge. Da snakker jeg om hofte, hamstring og setemuskulatur og samspillet mellom dem. Det ser egentlig ganske greit ut sammenlignet med tidligere i sommer, sa Henrik da han møtte NTB og øvrige presse i St. Moritz sist uke.

Henrik Ingebrigtsen forteller om blandede opplevelser på trening. Noen treninger har gått ganske bra, andre økter karakteriserer han som direkte dårlige.

– Jeg er litt i et krysningspunkt der jeg ikke vet om jeg er pessimist eller optimist. Det er litt sånn at det bare er å se hvordan det går. Jeg håper at det skal gå i riktig retning og at utviklingen er positiv i de kommende ukene. Både fram mot Zürich og mot VM i Doha. Men jeg vet at du ikke kan lage gull av gråstein, og jeg vet at det er begrensninger ut fra forutsetningene som er lagt ned. Det er et visst potensial som kan tas ut om det går på skinner framover, sier tobarnspappaen.

Stemningsskifte

– Hva gjør det med stemningen dere imellom? Det at du sliter og at det er Filip og Jakob som sitter med selvtilliten?

– Spør du Jakob og Filip så er jeg mer eller mindre deprimert på trening, men når jeg kommer til konkurranse så er det bra likevel. De mener at jeg bare ser det negative, mens jeg mener at jeg bare sier det som det er. Der er det en evig diskusjon. De mener at jeg bare svartmaler, mens jeg mener at jeg er realistisk.

– Er det ikke ofte slik at toppidrettsutøvere kan ha en tendens til å se litt svart på det når ikke går som det skal i en periode?

– Jo da, men dette betyr noe for meg. Dette påvirker meg. Gjør jeg det bra, så påvirker det meg i motsatt retning. Dette er livet mitt, og det er dette jeg har valgt å bruke livet mitt på. Selvfølgelig er jeg ikke likegyldig til det som skjer.

Pause

Pappa og trener Gjert Ingebrigtsen sier at Henrik kanskje må belage seg på en pause etter at VM i Doha er over i begynnelsen av oktober.

– Vi er innforstått med at han trenger en pause etter at denne sesongen er over slik at han blir 100 prosent i alle retninger. Men han er veldig godt trent og har et steike bra konkurransehode, og det ser ut om vi er innafor. Det er ingen som helst krise, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB.

– Far din snakker om at det kan være lurt å ta en liten pause etter Doha?

– Pause og pause. Det nærmer seg OL-sesong med stormskritt, og ut fra den vanlige planen skal vi starte høst- og vintertrening 1. oktober. Starter vi når vi kommer hjem fra VM, så er vi allerede en uke på overtid. Vi må bruke hodet og finne en balansegang der vi roer litt ned på treningen før vi gasser på igjen, sier Henrik og fortsetter:

– Jeg skulle gjerne ha tatt en pause og fikset alle problemer jeg har i livet mitt, både sportslig og ikke-sportslig slik at alt er på stell jeg, men det er ikke så lett. Jeg må ta det rolig nok til at jeg får hentet meg inn igjen, og samtidig komme tidlig nok i gang med forberedelsene til neste sesong.