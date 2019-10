Henrik Ingebrigtsen vant prestisjeduell og tok NM-gull

- Han var for full til å drikke mer og for full til å dra hjem, så han fikk sove på fryseren på bakrommet

For oss betyr statsbudsjettet at brillene til vårt barn blir dyrere

Saken oppdateres.

FROGNER, OSLO: Profiler som mellomdistanseløper Henrik Ingebrigtsen og langrennsløper Didrik Tønseth stilte til start på NM i terrengløp for menn (10 km).

Det var storfavoritt Ingebrigtsen som tok gullet, etter han løp fra Tønseth i den siste motbakken like før mål.

Ingebrigtsen fikk en oppladning til NM litt utenom det vanlige. Eldstebror Ingebrigtsen har sammen med Filip og Jakob vært i Wien for å bidra til Eliud Kipchoge sin maratonrekord på under to timer.

Flyttet hjem fra Østerrike var en time forsinket, og derfor var det på hengende håret at han rakk starten i Frognerparken.

Ingebrigtsen-skryt til Tønseth og Johaug

Likevel stakk storfavoritt Ingebrigtsen av med NM-gullet.

– Jeg var her for å vinne gull. Men man vet at det ikke bare er å plukke medaljer på 10 kilometer, det er et hardt slit, sier han etter målgang.

Men han klarte ikke å la være å skryte av Tønseth etter målgang.

– I dag var han løper, jeg vet ikke hva han gjør på fritiden. Jeg vil vinne NM når jeg stiller opp. Men jeg var på ingen måte overrasket over hva han presterte. Jeg har løpt sammen med Didrik på juniornivå tidligere så jeg vet at han er en god løper, sier Ingebrigtsen.

– Jeg fikk ikke sett Johaugs løp, bare at hun vant og takket publikum. Hun og Didrik viser hvor store idrettstalenter de er, og at de har valgt langrenn er dumt for oss, la han til med et smil.

Ingebrigtsen om tåen: – Den er ikke bra

Selv om han nettopp var med på rekordløpet i Wien, mener Ingebrigtsen at Frognerparken matchet atmosfæren i Østerrike.

– Det var vanvittig kult, og god stemning rundt om i løypa. Men jeg tror det var like god stemning her i dag, sa han.

Henrik Ingebrigtsen har slitt med en skade i tåen, og har i lengre tid løpt med smerte. Nå varsler eldstebror i Team Ingebrigtsen at de snart må ta en avgjørelse på om det blir operasjon eller ikke.

– Den er ikke bra. Det verker litt. Jeg kan ikke ha det som det er, vi må gjøre noe med det. Det er håp, men det blir enten god tid til rehabilitering eller operasjon. Vi er ferdig med sesongen og skal se på det nå, sier han.

– Snilt av Filip og Jakob å la meg få seieren

På spørsmål om hvordan den hektiske ettermiddagen har vært på vei til Oslo fra Wien, svarte Ingebrigtsen:

– Gjert har lagt opp stramt tidsskjema. Og dette er jo egentlig bare en mellomlanding, så bagasjen er igjen på flyplassen. Når flyet var forsinket hadde jeg ikke tiden, og det så veldig dårlig ut en periode. Men heldigvis så ordnet det seg, forklarte han.

– Jevnt over har jeg ikke vært i så god form i sommer. Jeg har dessverre vært veldig, veldig langt bak Filip og Jakob. Jeg er ganske sikker på at de hadde slått meg med to minutt begge to. Så det var snilt av Filip og Jakob å la meg få den her, la han til.

FIKK DU MED DEG DETTE? Ingebrigtsen sliter med tåskade: Pappa Gjert mener amputasjon er en mulighet

Rykket fra

Langrennsløper Joar Thele åpnet utrolig sterkt på NM i terrengløp for menn, og tok en tidlig ledelse. Utover i løpet tok også Tønseth ledelsen, og fikk en luke ned til Henrik Ingebrigtsen på tre-fire sekunder.

Da det gjensto to runder skrudde Ingebrigtsen opp tempoet, og tok ledelsen i tetgruppen. På slutten av løpet ble det en ren duell mellom Ingebrigtsen og Tønseth.

– Veldig imponerende av Didrik å henge så godt med, sa ekspertkommentator hos NRK, Sindre Buraas.

I den siste motbakken viste Ingebrigtsen klasse da han rykket fra en sjanseløs Tønseth. Ingebrigtsen løp inn på tiden 30.01.44.

Tønseth løp inn 6.38 sekunder etter vinneren.

– Han har løpt voksent på de to siste rundene og tatt kommandoen. Tønseth har vært tapper som bare det. Men i den siste skikkelige kneika hadde Ingebrigtsen et ekstra gir, og han viser hvordan det skal gjøres. Det er virkelig klasse og stille opp å suse inn til gull i terrengløp i Frognerparken, sa kommentator Ole Kristian Stoltenberg på sendingen til NRK.