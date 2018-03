Her avslører TV-bildene det slue jukset: – En skam for nasjonen

Ørn-keeperen stengte døra for landslaget: – Det tappet meg for mye energi

Cricketverdenen er rystet. Oppgjøret mellom Sør-Afrika og Australia i Cape Town lørdag utviklet seg til en skandale.

Det australske laget har innrømmet å ta med en bit teip ut på banen, for å modifisere ballen. Dette er et brudd på reglene.

Slagmann Cameron Bancroft (25) ble avslørt av TV-bildene - som viste at han prøvde å gjemme teipbiten i buksene.

Hendelsen vekker avsky i Australia.

– Det virker helt utenfor vår fatteevne at australske spillere har vært involvert juks, sier landets statsminister Malcolm Turnbull i en tale vist på BBCs nettsider.

– Skuffende og skammelig. En sjokkerende dag, skriver cricketlegenden Craig McDermott på sin Twitter-konto.

– Jeg fikk panikk

Å jukse med ballen er veldig kontroversielt i cricket. For å forstå hvorfor, må man sette seg inn i hvordan ballene er utformet.

En cricketball har to sider: Én røff side og en glatt side. Jo mer ballen blir brukt, jo vanskeligere er det for kasterne å treffe pinnene - og dermed eliminere en slagmann. Er ballens overflate mer ujevn, er det nemlig lettere å få skru på den. Kort oppsummert: Ballens utforming er helt avgjørende - og kan variere.

Derfor prøvde australierne å endre ballen til sin egen fordel.

– Med en gang jeg så at storskjermene viste meg, fikk jeg panikk. Det er derfor jeg stappet den (teipibiten, journ. anm.) ned i buksen, fortalte Bancroft på en pressekonferanse lørdag.

Han forklarte at planen var å bruke teipen - kombinert med grus fra bakken - til å gjøre ballen røffere.

Stormer rundt lagkapteinen

Problemet for australierne var at dommerne oppdaget jukset. ICC (International Cricket Council) har varslet at de skal se nærmere på saken - noe som kan ende med at Bancroft straffes.

Hendelsen skapte voldsomme spekulasjoner i australske medier, og lørdag kveld måtte Bancroft og lagkaptein Steve Smith beklage på en pressekonferanse.

Lagkaptein Smith - som er ansett som verdens beste slagmann - har måttet tåle den aller tøffeste kritikken. Han ville ikke svare konkret på hvem som tok beslutningen om å jukse.

– Trenerne var ikke involvert. Det var utelukkende spillerne og ledergruppen som tok beslutningen, sa Smith på pressekonferansen.

– Jeg tar ansvar som kaptein og jeg må styre skipet. Det er noe jeg ikke er stolt av. Jeg er flau. Det var en stor feilvurdering og vi kommer til å lære av det.

Smith la også til at han ikke vurderte å trekke seg. Søndag morgen norsk tid kom imidlertid nyheten om at Smith og visekaptein David Werner ikke skal spille resten av testserien mot Sør-Afrika.

– En skam for nasjonen

Saken dominerer australske medier fullstendig søndag. Avisen Herald Sun kaller kampen «en farse» og stempler Steve Smith som «bedrøvelig».

– Spillerne har ikke bare bragt sporten i vanry. De er også en skam for nasjonen, skriver Patrick Smith - spaltist i avisen The Australian.

Landslaget får også det glatte lag i The Sydney Morning Herald.

– Skam, flause og sinne slippes løs. Og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor, skriver avisen - som også påpeker at dette bryter med australske tradisjoner for ærlig idrett.

– For en nasjon så stolt av sine idrettsfremganger, er dette en skammelig episode. Det er ikke en overdrivelse å beskrive dette som én av de mørkeste dagene i australsk idrett.

Oppgitt statsminister

Statsminister Malcolm Turnbull beskriver hendelsen som en «sjokkerende skuffelse» og oppfordrer landets cricketforbund til å ta affære.

– Cricketspillerne våre er rollemodeller og cricket er synonymt med fair play. Hvordan kan vårt lag være involvert i juks? sier han.

Da det australske laget gikk på banen søndag, ble det møtt med pipekonsert i Cape Town.

Det står 1–1 i duellen etter to runder. I Sør-Afrika arrangeres nå tredje runde - eller tredje «test». Runden avsluttes søndag.