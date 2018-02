Her er Ingebrigtsen-familiens nyeste suverene vinner

DIREKTE: Se de norske friidrettsstjernene i aksjon under innendørs-NM

Bærum idrettspark: Hun vant på tiden 1.50,28.

– Det var kjempegøy å få løpe i felt som dette, men jeg skulle kjørt på litt tidligere. Jeg kjente jeg hadde mer å gå på, sier Ingrid Ingebrigtsen til Aftenbladet.

Den lille spede jenta, med løperkropp som brødrene Filip og Jakob, var ikke lett å få øye på i flokken av eldre konkurrenter. Men jammen hadde ingen av dem den minste mulighet til å stå imot da Ingrid satte inn spurten 150 meter fra mål. Dermed vant hun løpet suverent. Hun kan dog ikke smykke seg med tittelen norgesmester helt ennå, for det arrangeres ikke offisielle NM for utøvere under 16 år.

Trenerpappa Gjert var som vanlig engasjert fra sidelinjen. Dette satte Ingrid pris på.

– Jeg har litt lett for å glemme meg, så det er fint at han roper.

– Hvor god har du tenkt å bli?

– Best, kommer det uten å mukke.

– Jeg trener med brødrene, ikke så mye som dem, men på samme måten, ler hun og får masse skryt av Gjert:

– Du var kjempeflink, ny pers og greier, veldig bra, men du kunne gått frem litt tidligere, sier treneren.

– Ja, enig, og som jeg sa, jeg hadde mye igjen...

11-åringen fikk mye TV-tid i dokumentarserien Team Ingebrigtsen, som ble vist på NRK i 2015. Allerede da uttrykte hun et ønske om å trene løping. Og det virker ikke som hun har ombestemt seg.