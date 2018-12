Her er idrettsstjernenes favorittøyeblikk fra 2018

Mest lest hos Trd.by i november: Nytt utested åpnet i Trondheim

Noen opplevelser er sterke og gir gode minner, eller som skiskytteren Tiril Eckhoff sier det: Gir gåsehud.

Det kan være egne prestasjoner, eller andres. OL i Pyeongchang, der Norge tok 39 medaljer, 14 av dem av gull, vil for mange være høydepunkter.

EM i friidrett i Berlin står også høyt på listen for mange. Ikke minst Jakob Ingebrigtsen, som da var 17 år, som ble mester både på 1500 meter og 5000 meter. Han satte spor, og er foreslått til tre priser på Idrettsgallaen i Stavanger 5. januar.

Det spesielle ved dette idrettsåret var dessuten at fire store ga seg: Marit Bjørgen, Petter Northug, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen.

Slik svarer idrettsstjernene på hva som er deres sterkeste minne fra sportsåret 2018:

Johannes Thingnes Bø - skiskytter

OL-gullet jeg vant 15. februar kommer jeg ikke utenom. Det var en veldig rørende dag, helt klart det største jeg kan få oppleve som idrettsutøver. Jeg er veldig stolt å ha bidratt til å sette ny nasjonsrekord i vinter-OL med antall gull/medaljer.

Camilla Herrem - håndballspiller

Tildelingen av gullballen til Ada Hegerberg var stort. Dette er noe jeg synes er virkelig fortjent og jeg har så utrolig stor respekt for Ada. Det er noe med det når den første gullballen blir utdelt til kvinner, så skjer det med en norsk kvinne. Hun er et stort forbilde for mange, både på og utenfor banen.

Hege Bøkko - skøyteløper

Det jeg husker aller best er da Håvard Lorentzen og lagtempogutta gikk inn til OL-gull. Begge gangene stilnet de 7500 koreanerne som var i hallen, men vi skrek som aldri før. Det var plass til 8000 tilskuere, så jeg tipper bare at vi var 500 andre. Men det holdt!

Eirik Brandsdal - langrennsløper

OL-gullet til Simen Hegstad Krüger på duatlon er for meg det største. Jeg var i Pyeongchang og fikk oppleve det på nært hold. Etter mye trøbbel ga det en ekstra dimensjon – det ble et overraskelsesmoment som jeg husker bedre enn mange andre fantastiske prestasjoner.

Emilie Haavi - fotballspiller

Marit Bjørgens siste gull på tremila i OL i Pyeongchang står øverst på listen. Det er fordi hun har vært et stort forbilde, og en inspirasjon for meg i alle år. Hun står igjen som en av tidenes aller største idrettsutøvere.

Marthin Hamlet-Nilsen - MMA-utøver

Det jeg husker beste er at Kjetil Borch vant VM-gull i roing etter en skadeperiode. I det samme mesterskapet, bare like før, tok Birgit Skarstein VM-gull og verdensrekorden. Det ble en helt spesiell dag, og jeg fulgte nøye med.

Maren Lundby - skihopper

Mitt OL-gull er noe jeg aldri kommer til å glemme. Det er det jeg tenker på når jeg ser tilbake på dette sportsåret. Det ble et eventyr. Samtidig ble fotball-VM noe jeg kommer til å huske, ikke minst på grunn av VAR som gjorde mesterskapet så annerledes.

Gunn-Rita Dahle Flesjå - syklist

For meg ble det veldig spesielt å vinne verdenscup nummer 30 i Andorra i juli og skrive verdenshistorie. Det var et mål jeg hadde helt fra 2006. Og så må jeg ta med at det ble det 20. internasjonale mesterskapsgullet, da det ble seier i EM i maraton i vår. Det føltes som en rå opplevelse.

Birgit Skarstein - roer

Jeg rangerer Kjetil Borchs gull i VM aller høyest. Han rodde sitt løp i 15 minutter etter meg i Bulgaria. Han leverte maksimalt etter en lang reise og mye motgang. Jeg unner ham det så innmari. Og jeg vet hvor tøft et slikt internasjonalt felt er. Veldig mange legger ned en stor jobb for å få en medalje.

Kristoffer Brun - roer

Em-gullet som jeg og makker Are Strandli tok ble et sportslig høydepunkt i 2018. Det var sabla gøy å stå på toppen av pallen igjen. Litt mindre gøy var det å stå syk på sidelinjen i VM og se finalen jeg skulle vært med på. Men det var imponerende av Are og heltereserven Jens Holm.

Thea Therese Næss - kickbokser

Det som jeg ikke kommer til å glemme, er at langrennsløperen Petter Northug la opp. Jeg synes det er trist. Han har jo rocket hele langrennsverdenen både i og utenfor sporet. Jeg kommer til å savne ham.

Bjørnar Erikstad - seiler

Gull i EM til Jakob Ingebrigtsen. Friidrett er en stor idrett og måten han vant på var svært overbevisende og veldig rutinert gjort Jeg synes han er veldig imponerende alderen tatt i betraktning.

Patrick Thoresen - ishockeyspiller

Det som ble spesielt for meg var da min barndoms klubb Storhamar tok sitt første NM-gull i ishockey på ti år. Selve opplevelsen da vi nådde en historisk kvartfinale og jeg var med resten av laget, var ubeskrivelig. Jeg satt på tribunen og heiet frem laget da de vant.

Tommy Urhaug - bordtennisspiller

Jakob Ingebrigtsen troner øverst. 5000 meter under EM i Berlin og måten det gjøres på, et perfekt disponert løp, og fantastisk sterkt gjort av en så ung utøver. Han kjører sitt løp og viser med sine resultater at det er mulig å lykkes i store verdensidretter selv om du kommer fra lille Norge.

Tiril Eckhoff - skiskytter

Jacob Ingebrigtsens EM-gull er det største. Det var en utrolig opplevelse. En norsk friidrettsutøver som vinner to EM-gull bare 17 år gammel. Jeg hørte det på radio og fikk gåsehud på hele kroppen. Det var en vill opplevelse.

Henrik Christiansen - svømmer

Personlig setter jeg de to medaljene fra kortbane-VM veldig høyt, i et mesterskap der samtlige norske deltagere har topp 16-plasseringer, pluss en verdensrekord ved Tomoe Hvas. Samtidig kommer til å huske best den kollektive prestasjonen til Norge under EM i Glasgow/Berlin i sommer. Utrolig gøy å være en del av team Norway som tok flere medaljer.