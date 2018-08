Her jubler stjernen for utrolig rekord. Men arrangøren hadde gjort en pinlig tabbe.

Saken oppdateres.

Den britiske svømmestjernen Adam Peaty (23) brølte av glede etter lørdagens 100 meter bryst i EM i Glasgow. På storskjermen sto nemlig tiden 57.00 – en overlegen verdensrekord.

Tiden viste seg imidlertid å være feil. Det europeiske svømmeforbundet bekreftet nemlig i en pressemelding at alle tidene søndag kveld hadde blitt målt én tiendedel for raske. Ni heat ble rammet.

Adam Peaty fikk beholde verdensrekorden sin, men bare så vidt. Den offisielle tiden er nå justert til 57.10.

Arrangørtabben får olympisk mester Becky Adlington til å stusse.

– Jeg har aldri sett det på et stort stevne før, sier Adlington til BBC.

– Skal ikke skje i EM

Norges håp Henrik Christiansen endte som nummer fem på 1500 meteren søndag. Han mener feilen er spesielt alvorlig for de kortere distansene.

– Det er jo sykt kjipt. På 50 og 100 meter har et tiendedel mye å si. Men siden alle ble påvirket er det i det minste fair. Det hadde vært verre om det bare skjedde med noen få, sier Christiansen til NRK.

Landslagstrener Petter Løvberg er glad for at feilen ble oppdaget og korrigert, men understreker overfor NRK at «det selvsagt ikke skal skje i et EM».

Slik forklarer arrangøren feilen

Så hva var årsaken til feilen? I en pressemelding forklarer arrangøren seg slik:

– Etter en undersøkelse ble det tydelig at startmekanismen ble konfigurert feil før kveldens økt. Det resulterte i at alle tider ble mål én tiendedel raskere på grunn av en konfigurasjonsforsinkelse på én tiendedel.

Den «tekniske komiteen» i det europeiske svømmeforbundet understreker at tidsjusteringen kommer etter grundige tester. Forbundet skal også ha rettet en beklagelse til Peaty.