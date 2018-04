Herrem etter nedrykket: – Må ta en prat med Thorir

Saken oppdateres.

Sola-Rælingen 25–17 (45–47 sammenlagt)

Både Camilla Herrem, som føder om to måneder, og landslagssjef Thorir Hergeirsson var blant tilskuerne som fulgte dramaet i Åsenhallen søndag kveld.

De så at Sola var på vei til å kunne snu timålstapet i den første kampen, men at de aldri kom nærmere enn åtte mål.

Sola vant til slutt kampen 25–17, men det var ikke nok til å vinne sammenlagt. Rælingen plassen i eliteserien på bekostning av Sola.

Hergeirsson: – Ikke et fasitsvar

Camilla Herrem kom hjem til Sola for å bosette seg her, spille eliteserie for Sola og samtidig kjempe seg til en plass på landslaget som drar til OL i 2020.

Solas nedrykk slår kraftige sprekker i de planene. Thorir Hergeirsson har ikke hatt 1.-divisjonsspillere i mesterskapstroppene sine. Slik svarer han på spørsmål fra Aftenbladet om spill i 1.-divisjon og landslaget lar seg kombinere for Herrem framover.

– Det finnes ikke noe fasitsvar på det. Først skal Herrem bli mor og kjenne litt på det. Så kommer høsten og vinteren. Vi må se det litt an, se på helheten og totalpakken, svarer Hergeirsson og legger til at Camilla Herrem i et slikt tilfelle må kompensere ved å trene på et høyere nivå, for eksempel med et herrelag.

Camilla Herrem var også langt nede da hun kom ut fra garderoben etter nedrykket. Sola vant bare én seriekamp etter at hun annonserte sin graviditet rundt nyttår.

Vil til OL i 2020

Hun står fast på at landslaget betyr mye for henne, og at OL i 2020 fortsatt er et mål.

– Blir du med Sola ned til 1.-divisjon?

– Jeg må ha et møte med Hergeirsson om akkurat det. Jeg kom hjem for å bli hjemme, og hadde aldri trodd vi skulle rykke ned med Sola. Dette var noe dritt, sier Herrem til Aftenbladet.

– Sola vant én kamp etter at du ble gravid, er du så viktig for laget?

– Nei, vi hadde god flyt for jul og vant en del jevne kamper, sier hun og legger til at hun øynet et håp om å redde plassen i eliteserien et stykke ut i 2. omgang da Sola ledet med sju mål mot Rælingen søndag kveld.

– Hva er viktigst, landslaget eller det å bli hjemme og spille for Sola?

– Landslaget har alltid vært viktig for meg, jeg føler meg ikke ferdig der. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å beholde plassen der, svarer Herrem.