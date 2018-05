Het debatt i USA: Setter sinnene i kok med dette knepet

Saken oppdateres.

Taklingene i verdens beste ishockeyliga NHL er beinharde – fremfor alt i play-off-kamper.

Men da Boston Bruins-spiller Brad Marchand ble knuffet med natt til lørdag, svarte han med et uvanlig knep. Marchand stakk ut tungen og slikket Tampa Bay Lightning-spilleren Ryan Callahan i ansiktet.

Callahan ble tydelig provosert ute på isen, og i etterkant får Marchand massiv kritikk.

– Det der hører ikke hjemme i hockeyen. Det hører ikke hjemme i noen sport, sier den svenske Tamba Bay Lightning-spilleren Victor Hedman til ESPN.

Fikk du med deg TV-øyeblikket som rører USA? Publikum i tårer da de innså hvem som dukket opp.

Har ikke fått beskjed om å slutte

Det er faktisk ikke første gang Marchand bruker tungen på isen. I april slikket han Toronto Maple Leafs-spiller Leo Komarov på kinnet.

– Jeg trodde han ville kose, sa Marchand etterpå, ifølge USA Today.

I forrige uke skrev avisen The Boston Globe at en representant for ligaen hadde bedt Marchand om å slutte å slikke på motspillere. Både Marchand og NHL avkreftet imidlertid senere at en slik samtale hadde funnet sted.

Og nå stormer det altså rundt Marchand nok en gang.

– Jeg vet ikke hvordan man skal stoppe det han gjør. Det er veldig annerledes oppførsel, sa ekspertkommentator Pierre McGuire i NBCs direktesending, ifølge Aftonbladet.

Slik svarer han på kritikken nå

Tampa Bay Lightning leder play-off-serien mot Boston Bruins med 3–1 i kamper. Det betyr at Lightning kan avgjøre oppgjøret på hjemmeis søndag.

Marchands oppførsel har satt sinnene i kok hos motstanderen.

– Jeg vet ikke forskjellen mellom det og å spytte noen i ansiktet. Men jeg synes dette er verre, og ikke det samme, sier «offeret» Callahan til ESPN.

Slik svarer Marchand:

– Han slo meg i ansiktet fire ganger. Etterpå fortsatte han å holde seg nærme. Dette er ingen stor sak.

Usportslig oppførsel har også skapt massiv debatt i Australia denne våren. Da cricketlandslaget gjemte ulovlige hjelpemidler i shortsen, kom selveste statsministeren på banen. Les mer her: – En skam for nasjonen.

Hvilke konsekvenser bør slikking få?

Men Boston Bruins-profilens oppførsel skaper debatt i USA. Mange spør seg: Bør NHL slå ned på slikkingen?

Ja, mener TV-reporteren Leah Hextall.

– Hvis NHL skal fortsette å la Brad Marchand slikke motstanderne uten konsekvenser – for eksempel en straff for usportslig oppførsel eller bot – foreslår jeg å fjerne «instigator-straffen» (straffen mot spilleren som starter en slåsskamp, journ.anm.), så spillerne kan håndtere denne situasjonen internt. Denne sporten er bedre enn dette, skriver Hextall på sin Twitter-konto.

– Slikking er ikke en del av ishockey! Haha, jeg kan ikke tro at jeg i det hele tatt sier det. Jeg hadde syntes det var ekkelt om Marchand slikket på meg, skriver NHL-legenden Jeremy Roenick på Twitter.

Også Tampa Bay Lightning-trener John Cooper langet ut mot Marchand.

– Det finnes absolutt ingen plass for dette i sporten vår. Jeg forstår det ikke, sa han.

Det er andre runde i NHL-playoffen som pågår for øyeblikket. Det innebærer at åtte lag fortsatt kan vinne Stanley Cup. Slik er status i de fire sluttspilloppgjørene så langt:

Tampa Bay Lightning-Boston Bruins 3–1

Washington Capitols-Pittsburgh Penguins 2–2

Nashville Predators-Winnipeg Jets 2–2

Vegas Golden Knights-San Jose Sharks 3–2

*Når et lag har vunnet fire kamper, går det videre til neste runde.