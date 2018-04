Det nærmer seg fristen for å søke høyere utdanning - dette bør du tenke gjennom

– Det blir et tomrom

Kulturministeren trist over Vikens bortgang

Hevder disse jentene utga seg for å være det norske landslaget: – Vi ble ført bak lyset

Tapeten i stuen var en av grunnene til at hun kjøpte huset

Måtte stå én time i kø for å reise hjem med ferja

Han har gitt og gitt til idretten. Nå arrangerer idretten friidrettsbursdag for 75-åringen.

Sønderknust kaptein brast i gråt under pressekonferanse: – Jeg kommer til å angre resten av livet

Lørdag kjemper Norges ukjente verdensstjerne om over 70 mill. kroner: – Han er større enn det mange forstår

Hevder disse jentene utga seg for å være det norske landslaget: – Vi ble ført bak lyset

Hevder disse jentene utga seg for å være det norske landslaget: – Vi ble ført bak lyset

Tapeten i stuen var en av grunnene til at hun kjøpte huset

Snøryddingen i gang for fullt i Finnmark

Måtte stå én time i kø for å reise hjem med ferja

Saken oppdateres.

I mars reiste et norske jentelag for å spille en bandyturnering i Uppsala. Etter å ha spilt kamper mot J17-landslagene til Sverige og Finland, var de klare for finalekamp mot svenskene.

Så kom beskjeden som overrasket lagledelsen: De norske jentene ble nektet å avslutte turneringen.

Årsaken var at det norske bandyforbundet ikke hadde gitt klarsignal til at Norge skulle stille med et lag i landslagsturneringen.

– Vi er forundret over at forbundet aktivt motarbeider oss når vi lager et tilbud til spillerne. De burde heller støtte oss, sier Jørn Follesø, som var med på turen og er fedrene til én av jentene på laget. Follesø er også leder i Høvik Bandy.

Ord mot ord

Det er ord mot ord i saken som har skapt stort engasjement i Bandy-Norge. Beskyldningene smeller mellom partene.

La oss skru tiden tilbake til januar. Da fikk Norges Bandyforbund (NBF) tilbud om å sende sitt J17-landslag til en turnering i Sverige. Forbundet avslo tilbudet.

Likevel ønsket noen av jentene som hadde vært aktuelle for spill på landslaget å delta i turneringen. Derfor dekket de alle utgiftene privat og spilte turneringen under navnet «BOA United».

Men var laget i praksis et norsk landslag? Det er det sentrale spørsmålet i saken – og grunnlag for uenigheten som fikk forbundet til å gripe inn.

Follesø avviser at laget fremstilte seg som et norsk landslag.

– Vi var invitert på en treningssamling i Uppsala, der Sverige og Finland også deltok, sier Follesø.

Det norske forbundet mener på sin side at turneringen i virkeligheten aldri var noen treningssamling, men en landslagsturnering.

– Dette var åpenbart ingen treningssamling. De gikk «bak ryggen» på NBF og meldte seg på en landslagsturnering i Sverige, sier leder i seksjonsstyret Bandy, Stein Pedersen.

Måten Pedersen uttrykker seg på får Follesø til å reagere:

– At forbundet sier at vi har gått bak ryggen deres, er helt hinsides, svarer han.

– Misforståelse

På sine nettsider annonserte det svenske bandyforbundet arrangementet som en landslagsturnering med Sverige, Finland og Norge. Det erkjenner både Pedersen og Follesø.

Men Follesø mener det aldri var hensikten fra BOA Uniteds side.

– Det hadde skjedd en misforståelse hos det svenske forbundets nettsider. Det fikk de beskjed om fra oss. Vi ga skriftlig beskjed til både det norske og det svenske forbundet om at vi ikke var et landslag, sier Follesø.

Pedersen forteller at Norges Bandyforbund tok kontakt med det svenske forbundet.

– Vi var tydelige overfor dem på at Norge hverken hadde meldt på eller ville delta med et lag i en landslagsturnering for jenter-17 i mars, sier han og fortsetter:

– Ledelsen i Svenske Bandyforbundet innså umiddelbart sin feil og beklaget at dette laget var tatt med i denne landslagsturneringen og lovet å ta det ut fra turneringen.

Avviser at de ble varslet på forhånd

Norges Bandyforbund grep inn etter at det svenske bandyforbundet skrev om turneringen på sine nettsider. Men ifølge Follesø, hadde NBF fått beskjed om turneringen allerede før sesongen tok til, på et såkalt World Cup-arrangement.

Det avviser Pedersen.

– Det er feil. Dette er helt ukjent for meg, svarer Pedersen.

Han forklarer hvorfor forbundet vurderte det som nødvendig å gripe inn.

– Det er forbundet som initierer og vurderer om man skal sende lag til landslagssamlinger. Vi har ønsket å finne ut hvem som dro på denne turen og hva denne turen skulle være. Vi så det som viktig å informere de involverte om konsekvensene av og forskjellene på om de reiste som klubb eller som privatpersoner og samtidig vise til regelverket vårt.

Pedersen understreker også at privatpersoner som stiller seg helt utenfor forbundet vil miste rettigheter som forsikringer ved skader og lignende.

– Hva hadde skjedd dersom noen av disse spillerne hadde pådratt seg skader, spør Pedersen retorisk.

Det hører også med til historien at BOA United deltok i den samme turneringen i 2015, og at de fikk samme reaksjon fra forbundet da.

– Gått inn for å hindre oss

I aldersklassen for J17 i bandy arrangeres det verdensmesterskap hvert andre år. Det medfører at mange jenter aldri får spille i turneringen som siste års juniorspillere.

Pedersen forteller at denne ordningen er bestemt på internasjonalt nivå.

Turneringen i Uppsala skulle fungere som et slags plaster på såret, siden det ikke er VM i år. Før finalen ble altså de norske jentene stoppet.

– Vi ble nektet deltagelse av det svenske forbundet, etter at de fikk beskjed om at vi ikke var et offisielt lag med godkjenning av det norske forbundet. De har definitivt gått inn for å hindre oss, sier Follesø til Aftenposten.

Under gransking i Sverige

Norges Bandyforbund understreker at de ser alvorlig på saken, og at en gransking nå er iverksatt.

– Vi venter på en rapport fra Svenske Bandyforbundet som vi skal få over påske. Når vi mottar denne vil saken bli behandlet i våre organer, sier Stein Pedersen.

På herresiden arrangeres det VM hvert år. På spørsmål om hvorfor det arrangeres færre mesterskap for kvinner enn menn, vil Pedersen ikke si for mye.

– Dette er et spørsmål for det internasjonale bandyforbundets styre og kongressen. Det er ulike meninger om mesterskap bør avholdes hvert år og om eventuelt herrer og gutter også bør ha annethvert år, avslutter han.