Historisk maratonløp: – Det er vanskelig å begripe

Det ble satt flere rekorder i Dubai maraton fredag. Syv mann løp under 2.05 og fire kvinner under 2.20. Det har aldri skjedd før.

Letsrun.com, som følger maratonsirkuset tett, kaller løpet tidenes «mest sinnssyke» løp. «Tallene er vanskelig å begripe», skriver også nettstedet.

Mosinet Geremew fra Etiopia avgjorde mennenes løp i duell med flere landsmenn og løp inn til 2.04.00. Fem mann kjempet om seieren helt inn på oppløpet. Maratondebutanten Leul Gebresilase ble toer på 2.04.02, fjorårsvinner Tamirat Tola treer på 2.04.06.

Det ble også utbetalt rekordhøye premiepenger i løpet i Dubai. Vinnerne fikk 200.000 dollar (drøyt 1,5 millioner kroner) hver. Det er mer enn i noe annet maratonløp.

Etiopiske løpere tok de ti første plassene, og de syv første løp under 2.05.

Også kvinneklassen ble helt dominert av etiopiske løpere. Roza Dereje vant på 2.19.17, 13 sekunder foran Feyse Tadese og 19 foran Yebrqual Melese. Også fjorårsvinner Worknesh Degefa løp under 2.20.

Aldri før har så mange menn løpt under 2.05 eller så mange kvinner under 2.20 i et maratonløp.

Mennenes felt snuste en stund på skjema til verdensrekorden 2.02.57, men det ble for tøft mot slutten. Vinnertiden til Geremew plasserer ham på 10. plass på alle tiders verdensstatistikk.

(©NTB/AFTENPOSTEN)