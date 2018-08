Høydegull til Tonje Angelsen

Tesla-rekkevidde til under halve prisen. For godt til å være sant?

Saken oppdateres.

– Planen var å gå til denne konkurransen med senkede skuldre og bare kose meg. Jeg er utrolig fornøyd med at jeg klarte å prestere bra til tross for vanskelige værforhold, sier Angelsen.

Angelsen gikk over alle høyder fra 1,70 og opp til 1,85 i første forsøk. På 1,90 ble det tre riv.

– Jeg var høyt over på 1,85. To av forsøkene på 1,90 var sinnssykt nære. På det siste hoppet lå lista lenge og dirret før den ramlet ned. Det hadde gjort kvelden komplett om den hadde blitt liggende, men alt i alt er jeg fornøyd.

Angelsen har 1,91 som årsbeste denne sesongen. Hun har denne sesongen studert fysioterapi på heltid, men klarte likevel å kvalifisere seg til sommerens EM. Der røk hun ut i kvalifiseringen. Nå drar hun fra NM i Byrkjelo med en god følelse.

– Det beste med dagen er at jeg føler jeg fikk bevist at EM var en glipp, og at jeg fortsatt er i form og kan gjøre det bra.

Les om Angelsens EM-prestasjon: – Det var absolutt ikke dette jeg håpet på

Etter EM-sølvet i 2012, der hun satte personlig rekord med 1,97, har Angelsen hatt noen vanskelige sesonger med flere skader.

Før sommerens EM fortalte Angelsen at mesterskapet var et delmål frem mot OL i Tokyo i 2020.

– Jeg skal studere på fulltid dette skoleåret også. Det gir meg muligheten til å ikke ha noen studier det siste året før OL. Da blir det full satsing, forutsatt at jeg får på plass det økonomiske for å kunne satse slik.

På plassene bak Angelsen i NM var det tre jenter som alle kom over 1,70. Dermed ble det antall forsøk og riv tidligere i konkurransen som ble avgjørende for medaljefordelingen. Karen Høystad fra Lillehammer tok sølvet, mens Elise Martinsen Nedberg fikk bronsen. Thea Leirfall Bremset fra Stjørdal friidrettsklubb måtte ta til takke med fjerdeplassen.