I 30 år var hun en storrøyker. I år løp Siw Nicolaisen 73 kilometer på 17. mai.

Det var 17. mai, og klokken var ti over fem på morgenen da Siw B. Nicolaisen begynte å løpe på Urædd stadion i Porsgrunn. Etter 42,2 kilometer – en maraton – tok hun seg en pause. Den måtte ikke bli for lang, for da ville hun bare stivne.

Så hun begynte å løpe igjen. Hver runde på tartandekket er 400 meter. Denne gangen stoppet hun etter 21,1 kilometer. Nå hadde hun løpt én hel og én halv maraton på nasjonaldagen. Nicolaisen unte seg en pause igjen, men heller ikke denne kunne bli for lang.

Hun hadde fortsatt én mil igjen. På en måte ble det den beste etappen, for det er jo den korteste. Samtidig var det den verste. Hun kjente det i knærne og under fotsålene. Hvert eneste tråkk gjorde vondt.

I tillegg var det en veldig, veldig kald dag i Telemark. Hun måtte bare prøve å fokusere på noe annet enn vær og smerte.

7 timer og 27 minutter senere, med 73,3 kilometer tilbakelagt, var Nicolaisen i mål.

Kontrasten til folkefesten

50-åringen var en av over 8600 som hadde meldt seg på «17. mairaton», arrangert av Oslo maraton.

De var spredt over hele landet, og ifølge arrangøren var det løpere i aksjon i over 50 forskjellige land.

Nicolaisen har de siste årene løpt trippelen (maraton, halvmaraton og 10 km) under hovedarrangementet i hovedstadens gater om høsten. I år var det 30 som hadde meldt seg på den lengste distansen på grunnlovsdagen.

290 hadde sagt de skulle løpe maraton, mens 1885 var påmeldt på den halve distansen. I tillegg skulle nesten 6500 løpe 10 km eller 3 km.

– Jeg er også påmeldt i september, men mest sannsynlig blir det ikke noe, sier Nicolaisen etter å ha kommet i mål.

Det er ikke til å legge skjul på at det var litt annerledes å løpe for seg selv i Porsgrunn, selv om noen venner kom og heiet og to løp sammen med henne deler av turen.

– Under Oslo maraton løper du mye på adrenalin og andres energi. Det er så hyggelig. Det var ikke mye energi å få fra andre i dag, ler hun.

17. mairaton Arrangør: Oslo maraton Påmeldte på de ulike distansene: 3 km: 2301 10 km: 4154 Halvmaraton: 1885 Maraton: 290 Trippelen (10 km + halvmaraton + maraton): 30

Fra storrøyker til supermosjonist

Det er langt ifra noen selvfølge at Nicolaisen skulle bli en dame som løper langt.

I 2014 bestemte hun seg for å slutte å røyke. Hun hadde lest at en gjennomsnittsrøyker bruker seks minutter på hver sigarett. Hun pleide å ha 20 om dagen.

Et kjapt regnestykke viste at det ble to timer hver dag. Når hun i tillegg visste at hun hadde røykt i 30 år, fant hun ut at det var på tide å ta grep.

– Jeg begynte å tenke på hvor god jeg kunne blitt på noe, hvis jeg hadde brukt all røyketiden. Jeg ville finne en aktivitet og byttet til joggesko. Nå løper jeg to timer hver dag hele året. Jeg løper som regel 18,5 kilometer hver dag, sier Nicolaisen.

Det vil si, i år blir 18. mai et unntak. Etter syv mil dagen i forveien, vet hun at kroppen har godt av restitusjon.

– Jeg har ikke lyst til å ta fri, men vet det er lurt, sier hun.

Nicolaisen vet samtidig at hun er heldig. De fleste har ikke en kropp som tåler å løpe så langt hver eneste dag. Hun har nesten aldri vært skadet.

Rådet til nybegynnerne

Formen derimot, den bar lenge preg av alle sigarettene.

– Jeg ble 50 år i januar, men er i mye bedre form nå enn dag jeg var 25. Da var jeg en storrøyker, jeg ble andpusten og fikk hjertebank av å gå i trapper. Jeg tålte lite, sier hun.

Langløperen mener det for mange er et valg hvilken form du vil være i. Har du helsen i behold ellers, så kan du velge å trene.

Hun har også noen råd til dem som ønsker å komme i gang med løpingen. I starten hadde hun selv altfor høye ambisjoner og tøffe mål.

– Blir du veldig andpusten eller får blodsmak i munnen, da løper du for fort. I starten kan det være bra å starte med å gå eller jogge lett. Det er ikke så viktig med tempoet. Løp heller i behagelig fart, enn å skulle gjøre unna fem kilometer fortest mulig, sier hun.

Går mot avlysning

Presseansvarlig i Oslo maraton, Edwin Ingebrigtsen, sier 17. mai-arrangementet var et ønske om å skape positivitet og glede på det som uansett ble en annerledes nasjonaldag.

De hadde aldri trodd at nesten 9000 skulle melde seg på. På ettermiddagen søndag hadde de ikke oversikten over hvor mange som hadde fullført, i og med at fristen gikk ut ved midnatt.

Nå håper de snart å få svar fra myndighetene om det blir mulig å arrangere maraton i Oslo 19. september.

– Vi innser at det ser vanskelig ut, sier Ingebrigtsen.