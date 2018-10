I ti måneder har en nordmann hatt den gjeve maraton-rekorden. Nå skal denne mannen prøve å slå den.

Mor og far er trenere, forloveden er hare og babyen ser på. Team Roe gjør alt for å få Martin til verdenstoppen. I ti øvelser.

Saken oppdateres.

Han har vunnet ti VM- og OL-gull, men karrieren til 35 år gamle Mo Farah er ikke ferdig. Briten har øynene på OL i Tokyo om to år langt i det fjerne.

Aller først skal maratonløperen ta en gjev rekord som har vært i hendene på en 27 år gammel trønder i ti måneder.

3. desember 2017 løp Sondre Nordstad Moen inn til 2.05.48 i Fukuoka Marathon i Japan. Det holdt til en knusende seier og europeisk rekord i maraton.

Nå spørs det om den rekorden står etter Chicago Marathon søndag morgen.

– Jeg er i bra form og jeg mener den europeiske rekorden definitivt kan slås. Selv om det regner, er det fortsatt mulig. Egentlig er ikke regnet et problem, men vinden kan være det. Unngår vi for mye motvind er alt mulig, slår Farah fast overfor The Guardian.

Klokken 12.30 norsk tid – altså halv seks på morgenen i Illinois – begynner løpet som kan frata Nordstad Moen den gjeve rekorden.

– Det kan sammenlignes med en krig. Du må vite motstanderens svakheter og styrker slik at du vet hva du skal gjøre. Jeg har ikke gjort noe for å skremme dem enda. Jeg har ikke gått ut i et maraton og kontrollert et løp, men jeg er i bra form og tålmodig, fastslår Farah til samme avis.