Ingebrigtsen-feiringen begeistret Warholm: – Jeg så at han stjal den

Nå har supertreneren flyttet til Kristiansand: – Vi skal få folk i form her også

EM kan være over for Filip Ingebrigtsen

Saken oppdateres.

BERLIN/OSLO: På to dager har Norge tatt to EM-gull i Berlin. Begge feiret på samme måte – med en vikinghjelm.

– Jeg så at han stjal vikinghjelmen. Det er fantastisk. Jeg tar litt kred – sammen med Rune «Tribune» – for den.

Det sa en smilende Karsten Warholm etter at han mottok sin gullmedalje for seieren i torsdagens 400 meter hekk-finale. En drøy time tidligere hadde han sett Jakob Ingebrigtsen (17) løpe inn til Norges andre gull.

Warholm ble hyllet

Etter å ha blitt hyllet av flere tusen mennesker bar det rett til et hotell i sentrum av Berlin for å feire sitt eget gull.

Der ble Warholm møtt av kjæreste, familie, venner, sponsorer, representanter fra friidrettsforbundet og tidligere gullhelter.

På vei til sin egen feiring erkjente gullvinneren fra torsdag at han er full av beundring for den andre.

– Det er bare fantastisk for meg også. Jakob løper som en voksen mann, det er fantastisk å se på. Det er forbilledlig, sier Warholm til Aftenposten.

Beste gullfangst på 24 år

Selv fortalte Warholm at medaljeseremonien var den beste han har opplevd. «Det var helt rått», beskriver han.

Nå skal Jakob Ingebrigtsen få oppleve det samme. For første gang siden 1994 har Norge tatt flere enn ett gull i et EM. Karsten Warholm gleder seg over den store oppturen.

– Det betyr mye. Det er mange nordmenn her og stor ståhei rundt dette. Det er helt rå stemning. At det er unge folk som gjør det, det er et «megapluss», sier Warholm.

– Det er helt vilt!

Så ung er Jakob Ingebrigtsen, at ingen mannlige EM-vinnere noensinne har vært yngre. Warholm har selv karrieren foran seg. Men når han blir bedt om å beskrive Ingebrigtsens prestasjon, bare slår han fast:

– Det er helt vilt.

På et av Berlins mer møblerte hoteller var stemningen svært god da Warholms gull ble feiret.

– Dette her er en ny gullalder for norsk friidrett, fastslo Andreas Thorkildsen, blant annet dobbelt olympisk mester i spyd.

– Karsten har økt markedsverdien ved å gjøre seg så interessant ved å doble. Han kunne safet og bare løpt hekk. Men jeg har kost meg gløgg. Alle jeg har pratet med har syntes det var interessant, sier Thorkildsen.

Om Jakobs gull på 1500 meter konkluderer Thorkildsen:

– Han ligger an til å bli best desidert best i familien. Det var morsomt å se løpet, det virket som de andre ikke responderte på Ingebrigtsen-brødrenes taktikk, om de hadde noen. De andre så forvirret ut.

Snakkis på VIP-tribunen

EM-vinner i høyde (1994) og Bislett-general Steinar Hoen forteller at det er blitt snakket mye om de norske friidrettsutøverne på VIP-tribunen.

– At Karsten forsøkte å doble var det folk snakket om på VIP-tribunen og på kontoret de siste dagene. At han tørr! Men så gikk det ikke, og det er også en del av historien. Og det at Jakob vant, hva skal man si, folk er helt sjokka. Han er den yngste utøveren som har vunnet EM siden EMs start i 1934. Han skriver historie. Og så har vi historien om at det nå er tre brødre som er europamestere på 1500 meter. Sånn kunne vi fortsatt, det er helt sykt.

– Hvor skal eventyret med 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen ende?

– Hvem er det som har slått gjennom i en så ung alder i en så stor idrett? Vi har Sonja Henie. Vi har noen andre som har gjort tilsvarende. Bjørn Borg, Tiger Woods, nevner Hoen.

Bare dte å bli nevnt i samme setning som Henie, Borg og Woods sier en hel del om Jakob Ingebrigtsens prestasjon.