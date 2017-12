Ingebrigtsen fryktet at karrièren var over: – Ville vært vanskelig å akseptere

Saken oppdateres.

– Når du trener deg opp fra en skade, finnes det ingen garantier: Det er ikke sikkert at jeg kan stille til start i et 1500-meterløp igjen. Karrièren min kan være over. Men jeg tror det ikke.

Det er et drøyt halvår siden Henrik Ingebrigtsen gikk helt i kjelleren etter at han fikk beskjed om at hele VM-sesongen 2017 ville ryke.

Etter det han kaller en perfekt oppkjøring til sesongen 2017, slo mellomdistanseløperen opp en gammel hamstringskade (baksiden av låret) under sesongåpningen i Eugene.

Operasjon gjort av den finske kirurgen Sakari Orava, var eneste utvei. Henrik Ingebrigtsen tok beskjeden svært tungt.

– Vurderingen jeg tok før jeg dro til Finland, var at det ikke var sikkert at dette ville gå. At jeg kunne bli idrettsinvalid.

– Fryktet du at idrettskarrièren var over?

– Ja, jeg gjorde faktisk det. Før jeg godtok å reise til Finland, tenkte jeg: «Tenk hvis dette går galt, at det er én ting som ikke fungerer, at jeg ender opp med at løpet i Eugene for et par uker siden var det siste i karrieren». Det ville vært vanskelig å akseptere! For jeg hadde gjort skikkelig bra arbeid fra 2016 til 2017, jeg var i kanonform. Å være ferdig uten at jeg selv hadde kontroll over det, jeg likte ikke den tanken.

Henrik Ingebrigtsen Født: 24. februar 1991 Klubb: Sandnes IL. Meritter: Gull 1500 meter EM Helsingfors 2012, sølv 1500 EM 2014, bronse 1500 EM 2016. Familie: Pappa Gjert er trener for Henrik og hans to lillebrødre Filip og Jakob.

– Tre-fire dager med negative tanker

Operasjonen var vellykket. Kirurg Sakari Orava sa at Henrik Ingebrigtsen kunne være tilbake for fullt om ett år. Det vil si rundt Bislett Games 7. juni 2018.

– Det verste som kan skje, er at du er så alvorlig skadet at du aldri kommer tilbake. Men når du må opereres, er det også ganske alvorlig for en som lever av å løpe. Jeg kunne ikke gjøre det på ett år. Men etter operasjonen, og etter å ha snakket med kirurgen som hadde troen på seg selv og sine egenskaper, var det nok til at jeg fikk tilbake troen på at jeg skulle klare det. Men det var tre-fire dager med veldig negative tanker før det.

Ingebrigtsen begynte å fôre seg selv med positive tanker. Blant annet:

– Hamstringen hadde ikke vært 100 prosent på 3–4 år. Hvis jeg kunne løpe 3.31 med halvgod hamstring, tenk hvor fort jeg kan løpe hvis den er 100 prosent, tenk hvor fort det kan gå da!

Ett år borte er lenge i en toppidrettsutøvers liv. Det har også gjort noe med Henrik Ingebrigtsen og hans vurderinger om hva som er viktig som idrettsutøver.

– Ambisjonen er den samme. Jeg har alltid hatt høye målsettinger, men nå tenker jeg at jeg ikke skal kaste bort muligheten om jeg får den. Jeg er blitt 26 år, jeg er ikke lenger der at jeg sier at jeg skal prioritere neste år eller året etter der. Jeg må ta alt det jeg kan nå, fordi jeg vil prestere nå. Hvis jeg klarer å gjøre det jeg skal det neste halve året, så er jeg fit for fight. Under Bislett Games er det gått ett år, da skal jeg være ganske rustet for å løpe fort.

EM i Berlin er målet

Ingebrigtsen gjorde comeback med 11. plass under EM i terrengløp i starten av desember.

– Hva er status i oppkjøringen nå?

– I hele høst har alt gått på skinner. Jeg er så bra nå som jeg kan være på dette tidspunktet, ut fra den progresjonen som er lagt – og med tanke på at kroppen trenger så og så lang tid for å hente seg inn igjen etter en så omfattende operasjon som jeg var gjennom.

– Hva blir ditt viktigste mål i 2018?

– Det blir vanskelig å ikke si EM i Berlin. Men jeg vil først og fremst løpe fort igjen. Jeg har personlig rekord på 1500 meter fra 2014, den vil jeg gjerne forbedre. Det året kom jeg tilbake fra en skadeperiode i midten av januar. Jeg er foran det skjema nå. Jeg har på mange måter et forsprang på min beste sesong.