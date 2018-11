Ingebrigtsen skjøv Northug ned fra boktoppen: – Kø overalt

Saken oppdateres.

Det viser offisielle tall fra Bokhandlerforeningen. Ingebrigtsen-boken «Kunsten å oppdra en verdensmester» lå på 10.-plass på oversikten for «generell litteratur» etter den første salgsuka, men i uke to gjorde den et solid byks og føk opp i tet.

Dermed falt Northug-biografien «Min historie» ned til 2.-plassen. Ingebrigtsen kan fortelle om en massiv interesse.

– Det har vært en enorm respons. Og jeg som knapt har satt mine bein i en bokhandel før jeg ga ut denne boka. Det er køer overalt. Jeg satt halvannen time her om dagen i Egersund før alle hadde fått sitt. Det er overveldende, sier han til TV 2.

FÅTT MED DEG DENNE? Gjert Ingebrigtsen fyrer løs mot Olympiatoppen i ny bok: – De visste ikke hvem han var

Gjert Ingebrigtsen er en selvlært friidrettstrener. Han har de siste seks årene fått opp tre sønner i den ypperste verdenseliten.

I sommer vant Jakob (18) overraskende gull på både 1500 og 5000 meter under EM i Berlin.

Dermed ble han den tredje av Ingebrigtsen-brødrene til å bli europamester. Henrik (27) tok gull i 2012, mens Filip (25) greide det i 2016.

(©NTB)