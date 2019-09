Ingebrigtsen sliter med tåskade: Pappa Gjert mener amputasjon er en mulighet

Ny skiltbokstav for elbiler

Møt en lastebil i litt fart her, så går speilet.

Skyer meg her og skyer meg der - skal digitalisering lette hverdagen?

Så mye kan du spise for å få i deg 200 kcal

Denne mannen får æren for at «fattige» Tertnes stadig kjemper i toppen

Her er fullt program for friidretts-VM i Doha 2019

Joel Dyrhovden løp Stoltzen i høstvær på 8:17. Her er hans syv råd til å løpe i regnet.

Så mye kan du spise for å få i deg 200 kcal

Saken oppdateres.

Det er den samme tåa som han opererte etter OL i 2016 i Rio de Janeiro, som 28-åringen nå sliter med, skriver NRK.

Det har ført til at Ingebrigtsen ikke har fått gjennomført den treningen han skulle ønsket.

Foreslår å amputere tåa

– Jeg har nesten ikke kunnet hatt på meg piggsko de siste to ukene, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Han opplyser at han belaster kroppen litt annerledes når han har store smerter på et bestemt sted så ofte, som igjen fører til nye smerter andre steder.

Pappa Gjert Ingebrigtsen kommer med et drastisk forslag for å bli kvitt smertene en gang for alle: Amputasjon.

– Det er en slags ultimat mulighet til rett og slett å kvitte seg med den, for det er ikke noe som tilsier at han trenger den. Det er siste utvei å fjerne det som bare er en plage. Da får man glemme det kosmetiske et øyeblikk, sier han til NRK.

Diffust svar fra sønnen

Gjert Ingebrigtsen sier at han mener det seriøst, og at han har lansert forslaget til den skadeplagede sønnen.

Og svaret var:

– Det var litt sånn diffust. Jeg hadde kanskje tenkt at han var litt klarere i svaret, men det spørs hvor langt han er villig til å gå hvis det viser seg at karrieren er i fare, sier pappa Gjert, som legger til at han ikke har diskutert det omstridte forslaget med en lege.