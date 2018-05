Isabelle Pedersen to hundredeler bak norgesrekorden

Saken oppdateres.

Én norsk utøver deltok i lørdagens Diamond League-stevne i friidrett i Shanghai. Hun hadde til gjengjeld et helt klart og definert mål. Isabelle Pedersen ønsket å sette ny norgesrekord på 100 meter hekk.

Det gikk akkurat ikke. 26-åringen åpnet sterkt, men kom i mål på 12,76, to hundredeler bak Christina Vukicevic’ norgesrekord på 12,74, satt for ni år siden.

Pedersen var ett hundredel bak sin egen personlige rekord på 12,75, satt under Bislett Games i fjor.

– Hun er veldig nært den norske rekorden nå, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Pedersen endte på en sterk femteplass lørdag. Vinnertiden for amerikanske Brianna McNeal var 12.50. Det var 0,9 sekundmeters medvind i Shanghai.

Prestasjonen i den kinesiske storbyen var sesongbeste for Pedersen. Under det første Diamond League-stevnet i Doha 4. mai løp hun inn på 12,82.

De to store begivenhetene for norske friidrettsutøvere denne sesongen er Bislett Games 7. juni og EM i Berlin i starten av august. Pedersen er klar på at hun skal prestere ved begge anledninger.

– Den norske rekorden skal stå i mitt navn når sesongen er over, og å gjøre det under Bislett Games ville vært fantastisk. Det er hjemmebane og familie og venner er på Stadion, sa hun til Bergens Tidende tidligere i år.