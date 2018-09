Jakob Ingebrigtsen imponerte, men måtte gi tapt for verdensmesteren

Saken oppdateres.

3.40,80. Det ble tiden til 17-åringen på Kontinentalcupen i Tsjekkia, 80 hundredeler bak verdensmester Elijah Motonei Manangoi fra Kenya.

– Jeg er veldig godt fornøyd som klarte å avslutte sesongen på denne måten. Flere dager med sykdom og ingen trening etter at jeg måtte trekke meg fra finalen i Diamond League i Zürich har nok satt noen små spor på kroppen, sier Jakob Ingebrigtsen på telefonen etter løpet.

Marcin Lewandowski ble nummer to, en løper som også fikk den samme plasseringen under EM i Berlin, men da var det Jakob Ingebrigtsen som var foran han på resultatlisten.

– Hadde jeg ikke blitt syk, så tror jeg nok jeg ville hatt han bak meg også her. Men for all del; han gjør et kjempeløp og i dag var det ikke noe nederlag å bli slått av de to som var foran meg i mål, understreker han.

– Godt å avslutte slik

Jakob Ingebrigtsen legger ikke skjul på at det var godt å få en slik avslutning på banesesongen før han går i gang med forberedelsene til en ny sesong.

– En sesong som har vært over all forventning for min del. Både med to EM-gull, to medaljer i junior-VM og solide jafs i forhold til mine personlige rekorder, hvor løpet på 1500 meter i Monaco på 3.31,18 overgår det meste. Men jeg mener samtidig at jeg har en god del å gå på videre, mener han.

Etter løpet gikk det veldig lang tid før han kunne få skiftet og komme seg ut på en nedjogg.

– Det var ikke få, både små og store, som skulle ha autografer og selfier etter løpet, og det tok sin tid. Men slikt må vi ta oss tid til etter stevnet, forklarer Sandnes-løperen.

Kan bli månedens utøver

Nylig ble det kjent at 17-åringen kan bli månedens utøver i Europa, da han ble nominert under kategorien månedens mannlige friidrettsutøver.

En liten halvtime etter at Jakob tok tredjeplassen i Tsjekkia, løp storebror Henrik inn til samme plassering på 5000-meter.

