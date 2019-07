Jakob Ingebrigtsen med ny personlig rekord: – Det er enormt

Her blir det fort kollisjon. En ny løsning skal gjøre det lettere for syklister og bilister

Reagerer etter banestormingen: – Noen hadde bestemt seg for at de skulle ut på banen

Hovland åpnet to under par – endte på 49. plass

Saken oppdateres.

3.30,16.

Det var tiden til Jakob Ingebrigtsen i det han løp over mållinjen på 1500-meteren i Diamond League-stevnet i sveitsiske Lausanne.

– Det her er helt sykt. Vi føler ikke vi har nådd toppformen enda, men herregud så kult det er å springe et sånt løp, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter superløpet.

Det er 15 hundredeler fra Filip Ingebrigtsens norske rekord.

– Det er enormt. Vi har en nordmann i nærheten av 3.30, utbrøt NRK-kommentator Jann Post i ekstase.

Før den siste runden lå Filip Ingebrigtsen i femte posisjon, bak kom yngstebror Jakob i en voldsom fart.

På oppløpet avanserte Jakob og løp inn til annenplass til ny personlig bestetid på 1500 meter. Rekordtiden var 1,02 sekunder bedre enn hans tidligere europeiske juniorrekord.

Timothy Cheruiyot fra Kenya vant på tiden 3.28,77.

– Har mer å gå på

I intervjusonen kom storebror Filip med et skremmeskudd til konkurrentene. Han mener brødrene har enda mer å gå på.

– Begge har en del å gå på. Jeg hadde som mål å ta europarekorden. Jakob vil ikke være noe dårligere regner jeg med. Det var et bra løp, men jeg kjenner jeg kan hente ut mer en dette, sier Filip som ble nummer fire på tiden 3.30,82.

Europarekorden tilhører superstjernen Mo Farah på 3.28,81.

– Det her er vel en av de første 1500-meterne jeg løper denne sesongen. Jeg føler jeg trenger flere løp for å få den selvtilliten underveis, sier Jakob.

– Jeg skjønte underveis at det gikk ganske fort, men det var herlig å se tiden da jeg kom i mål, sier han.

– Folk trodde det klikket for meg

Rett etter løpet snakket Gjert Ingebrigtsen med Stavanger Aftenblad. Friidrettspappaen var i ekstase.

– Dette er helt drøyt, to gutter fra Sandnes, to Ingebrigtsen på 3.30-tallet i et og samme stevne, og så forteller de meg at de har mer å gå på, sier han.

Han er på plass i Lausanne for å følge opp sønnene sine. Han så det hele fra tribuneplass.

– Jeg skreik så voldsomt under løpet at folk trodde det klikket for meg, tilføyer han.

– Verdensklasse

NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, var også svært imponert over prestasjonen til brødrene.

– Det er mellomdistanseløping i definitivt verdensklasse, sier han til NRK.

– De har ikke vist all verden i år, men på trening har de sagt at de er bedre enn noen gang. Så viser de oss det så til de grader, gang på gang, sier Rodal.

I starten av løpet tillot brødrene å gi flere konkurrenter en luke. Etter hvert satte duoen opp farten og hentet inn én etter én.

– Det er måten de gjør det på. De er så kalde og rolige. Måten de slipper mange foran dem ... Du må være veldig selvsikker og trygg på deg selv for å tørre det, sier han.