Jakob Ingebrigtsen tok Norges første gull i innendørs-EM noensinne med seier på 3000 meter

Saken oppdateres.

GLASGOW: Jakob og Henrik styrte i praksis hele løpet her i Glasgow, bare den skotske yndlingen Chris O’Hare klarte å blande seg inn og tok sølvet like foran Henrik.

– Vi snakket om det før vi startet at «dette har vi». Og så får vi første- og tredjeplass. Det var sykt i Berlin, men det er like morsomt når det bare fortsetter, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter målgang.

Han passet på å skryte av storebror Henrik, som regelrett stupte inn til en tredjeplass .

– Det at han får en tredjeplass i dette selskapet her, det er stort. Spesielt for Henrik som har snakket seg ned i vinter, men nå viser han at han er på nivå med meg og Filip, sa den nybakte EM-vinneren til NRK.

Nå er det 1500 meter som er det neste, en øvelse unggutten fra Sandnes setter høyt.

– For meg er 1500 meter-gullet størst siden jeg ser på meg selv som en 1500 meter-løper. Men når jeg ser på på konkurransen og hele arrangementet er det ekstremt stort å ta et gull her. Nå skal jeg jogge litt, og så skal jeg legge meg, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Fakta om Jakob Ingebrigtsen Dette er friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen: * Alder: 18 år (født 19. september 2000) * Klubb: Sandnes. * Trener: Gjert Ingebrigtsen. * Utvalgte internasjonale meritter: Gull innendørs-EM 2019 (3000 m), EM-gull 2018 (1500 og 5000 m), gull U20-EM 2017 (5000 m og 3000 m hinder), sølv (1500 m) og bronse (5000 m) U20-VM 2018, gull terrengløp-EM junior 2018. * Aktuell: Tok som første nordmann noensinne gull i innendørs-EM med seier på 3000 meter i Glasgow lørdag.

Nære gull flere ganger

Henrik Ingebrigtsen har vært nære gull tidligere, men måtte nøye seg med bronse i Praha 2015 og sølv i Beograd to år senere, begge gangene på 3000 meter.

I Serbia tapte han spurten for spanieren Adel Mechaal.

Gjennom 34. europeiske mesterskap innendørs har norske utøvere tatt til sammen ti medaljer, tre sølv og sju bronse.

I Glasgow var Jakob Ingebrigtsen den store favoritten, det uttalte både NRK-ekspert Vebjørn Rodal og bror Henrik Ingebrigtsen før løpet lørdag kveld.

Han satte personlig rekord og europeisk juniorrekord med 7.51,20 i kvalifiseringen fredag, men hadde likevel den tredje svakest persen av de 12 i finalen.

Vant som han ville

Det var som vanlig ingen hindring da han nok en gang vant som han ville med sine enorme løpsstyrke.

Stjerneløperene Mo Farah og belgieren Emiel Puttemans har for øvrig vunnet EM innendørs to ganger hver. Mo Farah i 2009 og 2011, mens Puttermans var blant de store på 70-tallet og vant i 1973 og 1974.

Før Jakob Ingebrigtsen var tyskeren (den gangen DDR) Wilfried Scholz den yngste medaljevinneren. Scholz var 20 år da han vant sølv i 1971.

Tyrkeren Ali Kaya, opprinnelig fra Kenya, var yngste gullvinner før 18-åringen Jakob Ingebrigtsen slettet også den rekorden. Han var nesten 21 år da han vant med best vinnertid til nå, 7.38,42. Den gangen Henrik ble nummer tre med 7.45,54 i Praha.