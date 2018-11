Jakob Ingebrigtsen ble årets navn og fikk utøvernes pris

To personer til sykehus etter utforkjøring på E6 på Berkåk

Saken oppdateres.

Han ble både årets navn og fikk utøvernes pris.

Løperstjernen vant avstemningen blant utøverne foran de øvrige nominerte Karsten Warholm, Henrik Ingebrigtsen, Sigrid Borge og Sigrid Jervell Våg, melder friidrett.no.

I juryens begrunnelse for at Jakob Ingebrigtsen ble årets navn heter det at det er norsk friidretts nye store stjerne som hedres.

– Som fortsatt junior har han på en særdeles imponerende måte hevdet seg blant verdens aller beste seniorløpere, står det om unggutten som i EM i Berlin vant to gull på 24 timer (1500 og 5000 meter).

Karsten Warholm fikk prestasjonsprisen for sitt EM-gull på 400 meter hekk.

Ingunn Gatland Jacobsen og Geir Egil Roe fikk trenerprisen for sitt arbeid med mangekjemperen Martin Roe. Nils Kristen Wiig fikk dommerprisen, mens Ida Yessica Nesse fikk paraprisen etter sin EM-seier i diskos.

Sondre Guttormsen fikk utviklingsprisen for spesielt lovende utøvere under 23 år etter sin sjetteplass i stav under EM i Berlin.

I tillegg til de syv prisene som ble delt ut av Friidrettens venner ble Leif Ove Alnes overrakt Det europeiske friidrettsforbundets trenerpris under lørdagens galla.

