Jakob Ingebrigtsen vekker oppsikt i utlandet: – Det beste fra Norge siden A-ha

EM kan være over for Filip Ingebrigtsen

Fredag tok Jakob Ingebrigtsen EM-gull som 17-åring. Han er tidenes yngste mannlige EM-vinner i friidrett.

Prestasjonen preger nyhetsbildet her hjemme i Norge. Og den går heller ikke upåaktet hen i utlandet.

Her har vi samlet noen av reaksjonene:

Tidligere OL-bronsevinner på 400 meter Katharine Merry på Twitter:

– Den 1500-meterfinalen var EMs løp så langt. Jeg har ikke vært så begeistret for noe fra Norge siden A-ha lanserte Take on Me i 1985. Jakob Ingebrigtsen er 17 år!

Aftonbladets Mats Wennerholm i en kommentar:

– Norges saga i EM fortsatte da 17-åringen Jakob Ingebrigtsen løp inn til EM-gull. Og jeg sier som en NHL-speider sa en gang om de to 15-årige brødrene Henrik og Daniel Sedin. Han er fra en annen planet.

Den polske sølvvinneren Marcin Lewandowski:

– Jeg så på fjeset hans som jeg ser på deg, jeg ser ikke på ham som en 17-åring, for meg er han en løper som har gjort 3.31 på 1500 meter. Det er «crazy», han er en av de beste i verden.

Den irske avisen Irish Times:

– De kaller dem ikke «incredible Ingebrigtsens» for ingenting. Sjelden – om noen gang – har tre brødrene løpt en EM-finale på 1500 meter, og som for å bevise hvor gode de er, slo den yngste av dem alle de andre.

Nettstedet til den danske TV-kanalen DR:

– Det burde nesten ikke la seg gjøre. Fredag kveld vant 17-åringen Jakob Ingebrigtsen gull på 1500 meter i Berlin-EM med tiden tre minutter og 38 sekunder.

Den britiske avisen The Guardian:

– 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen ble tidenes yngste EM-vinner da han tok et sjokkerende gull.

Nettstedet til den finske TV-kanalen YLE:

– Jakob Ingebrigtsen krysset målstreken først og videreførte den briljante tradisjonene til brødrene (alle tre har nå vunnet EM. journ.anm.).

Nettstedet til det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel:

– Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull etter brødreduell.

SVT-ekspert og OL-vinner på 3000 meter hinder fra 1976 Anders Gärderud:

– Det er sykt. For meg er det helt ubegripelig at man kan ha en sånn mental styrke i den alderen.

Nettstedet til den nederlandske TV-kanalen NOS:

– Jakob Ingebrigtsen viderefører familietradisjonen med EM-gull på 1500 meter.