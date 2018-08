Judoutøveren valgte å være åpen om angsten. Under NM fikk han en uventet reaksjon.

Jetstrømmen rett over Trøndelag hele uka - slik blir virkningen for været

– Ja, jeg fikk panikk foran publikum. Jeg klarte ikke å puste og kom meg ikke før lang tid etterpå. Det har hendt før, og det føles ille, forklarer Thiblin.

Han er hjemme i Bærum hos familien og tilbake på jobb og trening, men forteller om hendelsen som skjedde i Sandneshallen under «NM-veka». Like før hadde han stått frem i Aftenposten og fortalt hvordan angsten er som en klo og har vært det i mange år.

Han deltok i lag for herrer for klubben sin Ippon og vant alle fire kampene. Det endte med laggull. Det var da han uventet ble satt inn på mixedlaget, at det skjedde.

– Etter én kamp fikk jeg panikkanfall, jeg kom meg ikke på 20 minutter og følte meg rar etterpå, sier han.

– Jeg angrer ikke på at jeg valgte å dele og vil fortsette med det, men det har kostet veldig mye energi. Det er en ganske stor «avsløring» å komme med, og det har på en måte kostet å møte folk for første gang etter at det er ute, sier 38-åringen til Aftenposten.

Gjorde et bevisst valg

Han hadde tenkt mye på dette på forhånd, men da saken sto på trykk svart på hvitt, ble det for mye.

– Jeg bestemte meg for å være brutalt ærlig om min angst, men det gikk ut over laget mitt. Jeg måtte virkelig slite med meg selv for ikke å få panikk i de første kampene. Jeg er overbevist om at åpenheten vil gjøre meg sterk på lang sikt, men jeg fikk en uventet reaksjon da artikkelen kom ut.

Har bare fått positive meldinger

Thiblin forteller at han følte meg helt naken og brukte mye energi på å finne ut hva andre mennesker måtte tenke.

– Har du fått negative reaksjoner?

– Nei, utelukkende positiv feedback, fra andre i og utenfor idretten.

Føltes som sirup

Bæringen har delt sine tanker på egen Facebook, om den tøffe dagen i hallen. Han prøvde å tenke på hva psykologen har lært ham, om å være sosial og støttende overfor andre, og dermed fjerne fokuset på seg selv.

Dessuten tok han en tur i garderoben fra tid til annen, for å få pustet ordentlig.

– Likevel føltes det som om jeg var laget av sirup på matten og som om hode og kropp ikke kommuniserte med hverandre.

Nå skal han konkurrere i Slovakia lørdag, på et høyere nivå.

– Jobben denne uken mentalt blir veldig, veldig vanskelig, men jeg må tro at jeg skal få det til. Kanskje var det denne reaksjonen jeg trengte for å komme videre.