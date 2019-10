Karsten Warholm mottok gullmedaljen: – Skulle ønske øyeblikket varte lenger

Saken oppdateres.

En stolt, men fattet Warholm steg opp på podiet i Doha og fikk medaljen rundt halsen av den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen. Overfor NRK beskriver sunnmøringen minuttene på podiet slik:

– Det gikk litt fort, jeg skulle ønske det var litt lenger. Jeg likte det øyeblikket. Det er veldig stas selv om jeg synger veldig dårlig. Det er noe spesielt med å stå der og synge nasjonalsangen. Jeg prøver å holde litt fast i det øyeblikket.

Gullvinneren innrømmer at det er blitt lite nattesøvn og mange tanker.

– Jeg konkluderte med at dette var ganske stort. Gledesrusen fra i går har gått litt bort, nå vil jeg bare ha mer.

Historisk

Warholm vant også gullet på langhekken i London-VM for to år siden, og da ble han den sjuende norske friidrettsutøveren som vant VM-gull. Han er samtidig den første nordmannen som forsvarer en VM-tittel og den eneste ved siden av spydkasteren Trine Hattestad som har to gull.

For med tiden 47,42 var Karsten Warholm best da det gjaldt, igjen. Amerikanske Rai Benjamin sikret sølvet med tiden 47,66, mens hjemmehåpet Abderrahman Samba tok bronsen med 48,03.

– Jeg var pinnestiv de siste meterne. Da jeg kom over mål, tenkte jeg: «Nå vant jeg pinadø igjen», sa Warholm etter mandagens gulløp.

Trodde hjertet skulle stoppe

Før superløpet garderte Warholm seg med trener Leif Olav Alnes, i tilfelle hjertet skulle stoppe.

– Jeg tok i så mye at jeg trodde hjertet skulle stoppe. Jeg sa til Leif i heisen før vi var på vei at det kom til å skje, og hvis jeg døde skulle han vite at jeg var lykkelig mens det skjedde, sa sunnmøringen.

Denne sesongen har Warholm dominert på 400 m hekk, og han var klar favoritt før løpet. Under Diamond League-finalen i Zürich i august satt han europeisk rekord med tiden 46,92.