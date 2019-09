Kiplesund kan få VM-drømmen knust av svakere utøvere: – Det føles dritt

Det som lenge så ut som en uoppnåelig VM-drøm for Ingar Kiplesund (22) kunne plutselig bli en realitet etter et monsterhopp i Spania i august. Men en uforutsett faktor kan sette en stopper for drømmen.