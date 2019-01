Klar tale fra håndballgutta: Slik skal de komme til semifinalen

Winnie (23) opplevde vold i nære relasjoner - nå vil hun være et forbilde for andre

Saken oppdateres.

HERNING: En nydusjet håndballtropp møter pressen etter lørdagens trening. De svarte plastposene som dekker for vinduene inn mot hallen, er der fortsatt.

Det var danskene som før kampen mot Norge ikke ville ha innsyn på sin trening.

Norge tror ikke på sånn hemmelighetskremmeri, selv om det ble tap 30–26 mot nettopp danskene i den siste kampen i gruppe C.

Der og da var spillerne ikke i humør, noe Eivind Tangen synes er helt greit.

– Det er uambisiøst ikke å være sur etter et tap. Det var ingen grunn til at vi skulle være fornøyd, sier han.

Nå venter han, Harald Reinkind og de andre på at fellesseansen med først trener Christian Berge, så Sander Sagosen, skal bli ferdig.

Utenom landslagstreneren og den største stjernen, kan pressen intervjue akkurat hvem de vil én og én. I 15 minutter.

Alle vet hvordan

Selv om spillerne først og fremst har fokus på søndagens første kamp mot Egypt, vet de godt hva som skal til for at laget skal gå hele veien og bli blant de fire nasjonene som spiller semifinale i Hamburg fredag.

Tangen hører til dem som er overbevist om at laget er godt nok.

– Vi må ha bedre forsvar og hjelpe keeperne mer. Vi må lage enkle mål, sier bergenseren.

Han er sjeleglad for at han på fridagen fredag fikk noen timer hjemme hos sin kjære Stine Skogrand i nettopp Herning. Paret venter barn, og Tangen sier at han trengte litt avkobling.

– Det å være i flere uker på samling og VM, er krevende, mener han.

-Ja, det er det tyngste. Det er aldri tid for seg selv, når man kommer hjem og vil slappe av. Det er en timeplan som må følges hele tiden.

Han skynder seg å legge til at lysten på semifinale er stor.

Se opp for Blonz!

Unge Alexander Blonz (18), som allerede har rukket å bli kåret til banens beste i kampen mot Chile, da han scoret ni mål, har tenkt gjennom hva som må til for at Norge skal lykkes videre.

Hans oppskrift for at Norge når semifinale er slik:

Vi må være mer konsentrerte

Løpe mer i kontringer

Stå mer sammen som et lag

Takle press

Ha det gøy

– De vant ikke på grunn av søppelposene

Espen Lie Hansen håper å få bidra enda mer, og er overbevist om at for lagets del vil dette funke:

– Vi må få mer fart i ballen for å få flyttet motstandernes forsvar. Der var vi for dårlige mot Danmark. Dessuten er forsvaret en nøkkel her. Vi må bidra til at målvaktene får en enklere jobb, slik at de kan kaste baller i kontra.

– Var danskene lurere enn Norge, siden de dekket til for innsyn?

– De vant ikke på grunn av de søppelpostene der. De hadde en bedre 1.-omgang. Og vi var for dårlig i duellene.

De kommende kampene Norge-Egypt søndag kl. 20.30 Norge-Sverige mandag kl. 18 Norge-Ungarn onsdag kl. 18 Semifinaler går i Hamburg fredag Finale og bronsekamp i Herning søndag

Tålmodighet er en dyd

Magnus Jøndal leverte varene i de første kampene, men ble også litt usynlig mot Danmark. I fortsettelsen tenker han slik:

– Vi må klare å spille på det nivået vi vet at vi har inne. Da skal vi vinne de tre kampene som er igjen. Vi visste at vi kan tape en kamp, men har fortsatt troen på det skal gå bra i fortsettelsen.

For Gøran Johannessen er også tålmodighet i angrep noe laget må etterstrebe.

– Vi skal gi de neste motstanderne en fight av en annen verden, sier spilleren som Christian Berge har stor tro på.

– Han er en eksplosiv spiller, har gjort treningsarbeidet vanvittig bra mens han har vært skadet, sier han om spilleren som var ute i seks uker med fingerbrudd.

– Jeg er glad han er inne i form igjen.

Berge, landslagstrener siden 2014, får knapt sove om dagen. Det er treninger, møter og ikke minst analysearbeid. Timer brukes på video.

45-åringen ble overrasket da han så at det tross alt var mye positivt da Norge tapte mot Danmark. Det var ikke så dårlig som man skulle tro.

Han sier at for Norges del handler det om å vinne duellene defensivt og offensivt.

Dessuten må ikke spillerne gå i så mange dueller med lav fart. Det er snakk om korrigeringer av spillet.

Slapp av – det blir semifinale

Det siste er Frode Kyvåg, mangeårig håndballtrener og ekspertkommentator, enig i. Ungarn har styrken sin fra distanse, som danskene.

– Det handler om å korrigere avstanden og kroppsstilling. For både mot Sverige og Ungarn får Norge de samme utfordringene. Motstanderne må stoppes høyt i banen.

Han mener at det var lite som skjedde på strek hos Danmark, men at Sverige er mye bedre der. Derfor må forsvaret jobbe sammen, med gode avtaler.

– Når Norge ikke lykkes bedre med samarbeide forsvar/målvakter, elimineres egne muligheter til kontraløp. Det er vi avhengig av.

Kyvåg synes at spillerne har stusset ballen for mye når ballen erobres. Han mener gutta må bli flinkere til å få ballen fort fremover på banen, også for å skape overtall.

– Christian Berge må dessuten tørre å se hvem som kan lykkes best, sier mannen som forventer at Espen Lie Hansen får flere sjanser nå. Han har 13 mål på 16 forsøk.

Abelvik Rød er også en type Kyvåg vil gi mer tillit, og det gjerne tidlig i Egypt-kampen. Oslogutten, som fortalte om problemene med høyden da han var yngre, ble toppscorer mot Saudi-Arabia.

Kyvåg vil se mer til ham også. Får spillerne justert seg og dessuten får hodene i vater, er han like optimistisk som han har vært hele tiden:

– Slapp av – det blir semifinale!