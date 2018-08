Kommer orienteringssporten noen gang ut av skogen?

Jacob Ingebrigtsen (17) er allerede best i Europa. Slik skal han bli best i verden.

GPS-tracking, storskjerm og TV-sendinger. Det skulle være urbant og synlig. Sprinten ble flyttet ned til sentrum slik at publikum skulle få ta del i verdensmesterskapet. Orienterings-VM i 2010, i teknologihovedstaden Trondheim, skulle bidra til at sporten kunne bli en TV-idrett. Totalt 42 nasjoner deltok – langt flere enn de 30 som var med i ski-VM i 1997. Olav Lundanes sikret norsk gull på langdistanse, mens Carl Waaler Kaas vant mellomdistansen. Sveits toppet medaljestatistikken foran Norge, Finland og Russland.

VM i Trondheim ble en publikumsfest med totalt 30 000 besøkende. – Teknikken har vært med på å løfte idretten, uttalte generalsekretæren i orienteringsforbundet, Bjørnar Valstad. TV-sendingene på NRK fra VM-arrangementene ble fulgt av 170 000. I etterkant ble det skrevet at VM i Trondheim ville sette en standard for fremtiden for hvordan orientering også kan bli en publikumssport.

Nå er det gått åtte år. Hva skjedde egentlig?

Den siste uken var norske TV-skjermer fylt opp av idrett, enten friidrett, fotball, svømming, roing eller stup. Blant mye annet. På sosiale medier konkurrerte den ene etter den andre om å hylle 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen etter fantomløpene på 1500 og 5000 meter.

Parallelt med alt dette ble det igjen arrangert VM i orientering, denne gang i Riga. Det har foregått i stillhet. Før Eskil Kinneberg tok norsk gull på mellomdistansen, og norske avisredaksjoner ble nødt til å kaste seg rundt, visste nok de færreste at mesterskapet ble arrangert i det hele tatt. Senere ble det både stafettseier og nok et norsk gull ved Olav Lundanes.

NRK har ikke sendt en eneste distanse fra orienterings-VM. Årsaken er kapasitetsmangel, på grunn av alt annet i idrettsverdenen som skjer i denne perioden. Heller ingen andre norske TV-kanaler har tatt seg bryet med å overføre verdensmesterskapet i en idrett hvor Norge kjemper helt i toppen.

Jeg tror vi kan slå fast at VM i Trondheim i 2010 ikke ble det store gjennombruddet for orientering som publikumsidrett. Årsakene til det er sammensatte.

Til tross for ny teknologi er det mer komplisert å forstå et orienteringsløp enn når Karsten Warholm løper én runde rundt en friidrettsbane. Det faktum at orientering ikke er en OL-idrett svekker muligheten til å få den plutselige oppmerksomheten for eksempel curling, fekting og bryting har fått her til lands. I tillegg, og dette momentet er selvforsterkende, florerer det ikke av personligheter som Northug, Bendtner og Ingebrigtsen-brødrene i orienteringssporten. Eller kanskje gjør det det – vi har bare ikke hørt om dem.

Samtidig er det idretter som har klart å rykke frem i køen. Sjakk er et eksempel. Den har gått fra å være for spesielt interesserte til å bli en stor TV-idrett i Norge. Som orientering er den ikke spesielt ukomplisert, men gode TV-sendinger, eksperter og ikke minst en sterk profil som Magnus Carlsen har løftet sjakksporten her til lands. Finnes det samme potensialet i orientering?

I en idrettsverden der både fotballspillere og skiløpere kan tjene seg søkkrike, er orientering ingen sport du begynner med for å tjene penger. Kombinasjonen av fysisk kapasitet og kartlesing gjør den både krevende og fascinerende. Det har vist seg ikke å være tilstrekkelig for å nå opp som TV-underholdning. Og kanskje er det like greit. Det sterke kommersielle fokuset har eksempelvis endret langrennssporten. Korte løyper, fellesstarter og bysprinter har ført til at mange nå savner konkurranser som den tradisjonsrike femmila i Holmenkollen med enkeltstart.

Neste år kommer verdensmesterskapet tilbake til Norge og Østfold. Sannsynligvis får vi da lese nye forhåndssaker i mediene om et VM som skal bli gjennombruddet for orienteringssporten.

Men kanskje skal vi være glad for at det fortsatt finnes idretter der kommersielle hensyn og lønnsfokus ikke har tatt overhånd?