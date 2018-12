Kristian Blummenfelt satte verdensrekord: – Fikk sjokk da jeg så tiden

Kristiansand Turnforening 160 år: Stifterne hadde neppe sett for seg at 70 prosent av medlemmene er jenter

Saken oppdateres.

3:29:04.

Det er de magiske tallene til Kristian Blummenfelt (24) etter 1,9 kilometer svømming, 90 kilometer med sykling og 21 kilometer med halvmaraton i Bahrain.

Det er tallene som gir Blummenfelt den nye verdensrekorden på halv ironman og som gjør at han forsvarer tittelen i Ironman 70.3 Bahrain.

– Nå er jeg ganske godt fornøyd. Lettet. Sliten, sier Blummenfelt på telefon fra sitt hotellrom i Bahrain. Med bena rett ut kan han konstatere at vinterens store mål ikke kunne gått bedre for verken han eller kompisene fra treningsgruppen hjemme i Bergen.

Fikk du med deg denne? Triatlon-stjerneskuddet blir værende på gutterommet.

For også kompisene Gustav Iden og Caspar Stornes imponerte kraftig. Hordalandstrioen endte alle på topp tre og slo alle den tidligere verdensrekorden, satt av Michael Raelert fra 2009 (3:34.04).

– Lar idrett være idrett, ikke politikk

Det er ikke alle som deler Blummenfelts jubel etter lørdagens seier. Talspersoner fra både Humans Right Watch og Amnesty uttaler til Bergensavisen at regimet i Bahrain bruker idrettsutøvere, inkludert triatleter, politisk.

Samtidig tok sønnen til kongen av Bahrain, sjeik Nasser bin Hamad Al Khalifa, personlig grep for å gjøre lørdagens løype mest mulig rekordvennlig etter å ha snakket med Blummenfelt på forhånd.

Sjeiken er anklaget for to tilfeller av tortur i 2011.

Den ferske verdensrekordholderen selv forteller at de valgte å konkurrere i Bahrain kun ut fra sportslige kriterier.

– Vi konkurrerer over alt i verden, så vi prøver å ikke blande oss så mye inn i det politiske, sier han på telefon fra Bahrain.

Lørdagens konkurranse ble valgt for å gi en ny utfordring å trene til etter at VM-sesongen er over, og ekstra motivasjon i treningsarbeidet utover høsten.

– Vi lar idrett være idrett, ikke politikk, sier Blummenfelt.

– En ekstremt sterk gruppe

Lørdag morgen skilte bare 21 sekunder mellom Blummenfelt og Iden etter løypen som nesten er dobbelt så lang som distansene de konkurrerer på i VM-rundene. Triatlon-kometen fra Åsane tikket inn til 3:29.25, bare seks sekunder foran 21 år gamle Stornes på 3:33.31.

Han sikret et rent hordalandspodie med å slå den tidligere verdensrekorden med et halvt minutt. En utrolig maktdemonstrasjon av triatlon-trioen fra vestlandet, som også i april tok alle pallplassene i et annet Ironman-løp i Bermuda.

– Det kom som et sjokk den gangen. Nå viser vi at det ikke er tilfeldig. Vi er en ekstremt sterk treningsgruppe med høy lagmoral. Det er ganske ekstremt at alle kommer under verdensrekorden, sier Blummenfelt.

Nøkkelen var sykkeldelen. For selv om Blummenfelt koste seg uten bølger i den første svømmedelen, kastet seg på sykkelen og syklet alene i fem av de ni milene inn mot den avsluttende halvmaratonen, fikk han hjelp.

Visste du at Blummenfelt har håvet inn millioner? Les mer her.

Hjalp hverandre

De siste fire milene samarbeidet trioen fra Hordaland med ett mål for øye: De skulle ta verdensrekorden.

– Styrken vår var å hjelpe hverandre underveis. Fordele arbeidet. Vi kunne gjort det motsatte og sittet og sett på hverandre. Alle måtte bidra og jobbe, ta hver sin del av jobben. Alle tre sin interesse var verdensrekorden. Vi visste at vi ikke kunne kjøre «lureløp», sier Blummenfelt, som likevel understreker:

– Jeg skulle ta verdensrekorden.

Det fikk han.

Han og Iden byttet på å dra i den avsluttende halvmaratonen, men med seks kilometer igjen satte Blummenfelt inn støtet.

– Det var medvind og jeg visste at jeg måtte gå all in. Jeg fikk en liten luke og det var deilig. Jeg skjønte at det ville bli seier, men jeg fikk sjokk at jeg kom på oppløpet og så at tiden var så bra, sier Blummenfelt.

For å sammenlikne med langrenn, er Ironman-konkurransen som en slags verdenscup å regne. VM i september er der alle de beste samles, for ikke å snakke om OL i Tokyo i 2020. Men lørdagens konkurranse i Bahrain var vinterens og store mål og bergenseren er veldig bergensk når han får spørsmål om noen i hele verden kunne slått ham i dag:

– Nei.