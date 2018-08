Kristin (22) nådde en ny milepæl: – Det har gått over all forventning

Warholm besto testen han gruet seg mest til. Nå er det «all-in» i to EM-finaler.

Saken oppdateres.

Prinsesselaget gikk i gang en drøy time før det prestisjetunge kongelaget på LS, der det lokale håpet Kristin Dyrendahl fra Rissa Skytterlag var på skive én med 245 poeng etter gårsdagens kvalifisering.

Med kun én kvinne på kongelaget i Anne Ingeborg Sogn på 247 poeng, hadde Dyrendahl alle muligheter til å bli skytterprinsesse.

Dessverre ble det to niere og dermed 98 poeng av 100 mulige. Totalen ble 343 poeng og 6. plass på prinsesselaget.

– Var det skuffende at du falt noen plasser?

– Nei, ikke i det hele tatt. Det er første gang jeg ligger på skive én. Jeg er godt fornøyd med egen innsats, svarer hun smilende.

– Hvordan var det å være på skive én?

– Jeg var litt nervøs selvfølgelig, men jeg synes det gikk bra.

Mamma Inger Eline Lein var i hvert fall kjempestolt.

– Det er helt utrolig det hun har klart. Hun er helt rå. Jeg må innrømme at det var litt ubehagelig å se hun skyte på skive én, men mest av alt var det veldig artig, sier Lein.

Glad hun slapp kongelaget

Det ble også nesten kongelaget for Dyrendahl, som kun ble slått på grunn av en færre tier enn 15.-plassen.

– Men det kunne kanskje gått enda dårligere på kongelaget, for det er det jo enda mer styr med, sier hun med et smil.

– Er du nesten litt glad du slapp å stille på kongelaget?

– Ja, jeg var godt fornøyd med å ligge på skive én på prinsesselaget.

Hun er godt fornøyd med årets LS.

– Det har gått over all forventning, i hvert fall med tanke på hvor lite jeg har skutt i år, sier hun.

Skal satse hardere på skyting

Dyrendahl innrømmer at hun hadde en liten drøm om å bli skytterprinsesse, men virker lite eller ingenting skuffet over at hun ikke blir det i år.

Hun ønsker å satse enda hardere på skytingen.

– Jeg har kun skutt seks stevner i år, og det er veldig lite. Men jeg har tenkt å trene mer i vinter, men jeg vet ikke hvor mye enda. I hvert fall en del mer enn i år, sier Dyrendahl.