Frykter endringer for elever som trenger ekstra hjelp i skolen

Fulgt av blålys i 28 kilometer - forsto ikke at hun skulle stoppe

Dykker vil saksøke Tesla-Musk for pedo-kommentar

Håpet å få inn tre millioner, men havnet langt bak målet: – Trodde flere hadde hjerte for Byåsen

Dingsen som gjør at du kan droppe kabelen på gamle hodetelefoner

- Vi har all medfølelse med de berørte

Jakob Ingebrigtsen er fryktelig lei for å miste Diamond League-finalen

Lønningsdag og tøffe valg for de norske friidrettsheltene

Hun hadde vondt i ryggen. Over natten ble den gode roeren lam.

Saken oppdateres.

I kveld løper Karsten Warholm og Filip Ingebrigtsen for Diamond League-seier på Letzigrund i Zürich.

EM-vinner Warholm er favoritt på 400 meter hekk og Ingebrigtsen er definitivt blant kandidatene som kan vinne 1500-meteren i Diamond League-finalen.

Warholm får tøffere kamp enn i EM og møter blant annet Kyron McMaster fra Jomfruøyene, som har løpt distansen raskere enn nordmannen i år.

Ingebrigtsen skal opp mot kenyanerne Elijah Manangoi (regjerende verdensmester) og Timothy Cheruiyot (årsbeste i verden med 3.28,41), for å nevne noen av toppene i et kruttsterkt felt der to fartsholdere skal bidra til sterke tider.

Norske i aksjon: Disse fem norske utøverne stiller i Diamond League-avslutningen i Zürich (torsdag) og Brussel (fredag): Karsten Warholm (400 meter hekk Zürich), Filip Ingebrigtsen (1500 meter Zürich), Sigrid Borge (spyd Zürich), Lene Retzius (stav Zürich), Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 meter hinder Brussel)

Over 400.000 kroner i potten

I potten: 50.000 dollar, eller drøyt 400.000 norske kroner, til den som løper først over målstreken.

Det er kanskje småpenger for en fotballspiller i Premier League, der normalen er tilsvarende summer i løpet av én uke, men for en norsk friidrettsutøver er det et solid påfyll på kontoen.

Stevnet i Zürich er lønningsdag og de norske utøverne fortjener hver eneste krone etter en ny sesong der pilen peker rett opp for norsk friidrett.

I 2016 ble Filip Ingebrigtsen EM-vinner på 1500 meter, ellers snakket vi om de mange lovende utøverne som kanskje kunne bli gode om noen år.

I fjor vant Warholm et sensasjonelt VM-gull i London.

VM 2017 ble fulgt opp med enda sterkere resultater i EM 2018.

Men for å være brutalt ærlige: EM er noe helt annet enn VM og OL.

Og når det settes punktum for 2018, er det rett over på forberedelsene til friidrettens to største mesterskap.

Sent VM skaper trøbbel

Hverken Warholm eller Team Ingebrigtsen har lagt de endelige planene, de er fortsatt ved tegnebrettet fordi de to neste årene byr på ekstra vanskeligheter.

På grunn av den ekstreme varmen går neste års VM i Doha (Qatar) i slutten av september og starten av oktober, over en måned etter at friidrettssesongen normalt er over – og nesten fire måneder etter sesongens andre høydepunkt, Bislett Games.

Tokyo-OL året etter går to uker tidligere enn hva som er normalt for et sommer-OL.

Det skiller 292 dager mellom neste års VM og OL året etter.

Til sammenligning var det 349 dager mellom VM 2015 og OL året etter.

Oppladningen blir med andre ord betydelig kortere.

Kan bli tvunget til å gjøre valg

Det må tenkes i helt andre baner. Hvordan skal treningen legges opp? Skal treningsleirer de har hatt gode erfaringer med tidligere forskyves?

Og kanskje blir de tvunget til å gjøre et valg: Hva er viktigst av VM eller OL?

Dette er vanskelige spørsmål som må besvares og tøffe valg som må gjøres av Warholm og Ingebrigtsens de neste dagene og ukene.

Det må legges en god plan. I ytterste konsekvens kan det være at OL-suksess henger så høyt, fordi den muligheten byr seg kun hvert fjerde år, at et VM i Doha får litt mindre prioritet.

Nesten to måneder mindre tid til OL-forberedelser er mye for idrettsutøvere der absolutt alt i treningsarbeidet handler om å knipe et hundredel her eller tiendedel der.

Men inntil videre skal de norske friidrettsheltene få suge litt mer på karamellen. Det er Diamond League-øvelser i Zürich i kveld og Brussel i morgen. Så er det endelig punktum med Continental Cup i tsjekkiske Ostrava neste helg.

Og for dem som savner brødrene Jakob og Henrik Ingebrigtsen på startstrek i Diamond League-avslutningen: Storebror Henrik er ikke kvalifisert. Yngstemann Jakob har pådratt seg en halsbetennelse og stiller ikke.