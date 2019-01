Her poserer Jebali for ny klubb

Looking Superb nær sjokkseier i verdens hardeste travløp - tjente over to millioner

Norske Looking Superb var rågod og ble nummer to i verdens hardeste travløp søndag. Det ga vel 2,2 millioner kroner i premie i Prix d'Amérique.

Favoritten Belina Josselyn fikk et langt snillere løp enn Looking Superb på Vincennes-banen.

– Hesten gjorde det fantastisk. I siste sving trodde jeg på seier, men det holdt ikke. Likevel er jeg strålende fornøyd, sa Looking Superbs kusk Alexandre Abrivard til Equidia.

Det skilte bare noen centimeter mellom de to ved målgang. De tre første hestene i mål er trent av Frankrikes travkonge Jean Michel Bazire. Det ga nesten 8 millioner kroner til hesteeierne.

Looking Superb har hatt en fenomenal framgang siden han kom til Frankrike.

Søndag ble oppgaven bare litt for tøff for hesten som deleies av Kolbjørn Selmer. Han er blant annet inn som sponsor i Ranheim-fotballen.

Husker nesten ikke innspurten

Looking Superb ble bare slått med hals til hele 68 i vinnerodds.

– Det var et langt løp og jeg forsto egentlig ikke at han kom til å komme i tetsjiktet før han nådde oppløpssiden. Og nå er det så mye som skjer her at jeg husker nesten ikke innspurten, sier Kolbjørn Selmer til Adresseavisen.

Han står på travbanen i Paris, sammen med hesten sin, blant masse folk og et i kaos av premierus og -utdeling.

– Vi hadde jo håp og trodde på ham, men dette var over forventningene. Dette er det sterkeste en norsk hest har gjort i dette løpet. Klart vi synes det er stort, sier Selmer.

Han eier en hest som nå plutselig er helt i verdenstoppen. På fire starter i Frankrike har Looking Superb tjent nesten 3 millioner kroner. Hva søndagens premiepott på 2,2 millioner kroner skal brukes på, har han ikke rukket å tenke på.

– Jeg har aldri tjent så mye penger på en hest noen gang. Nå skal vi bare kose oss med det gode resultatet. Dette er en seier for oss, sier han.

I Norge er det Jomar Blekkan som har trent opp hesten som unghest.

