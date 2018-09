Lørdag debuterer prinsesse Märtha Louise på travbanen: – Jeg er kjempenervøs

Saken oppdateres.

– Jeg er kjempenervøs. På en skala fra én til ti vil jeg si tolv, men jeg gleder meg også, sier prinsesse Märtha Louise ifølge Equus.

Klokken 14.52 lørdag ettermiddag skal prinsessen i ilden i et ekte travløp. Og hun kommer til å bli hardt betrodd av spillerne. Øyvind Grøstad er kjent som en av Norges fremste traveksperter, og han har vært med på å vinne hele V75-potten flere ganger.

Han følger nøye med på alt som skjer i travsporten, og han har god tro på at Norges prinsesse kan vinne sitt aller første løp.

– Jeg ville ikke byttet hest med noen. Kort og godt mener jeg at hun har den klart beste hesten. Så kan det selvfølgelig skje at premierenerver og manglende rutine vil spille prinsesse Märtha Louise et puss, men jeg har tro på henne, sier Øyvind Grøstad.

Lisens for en dag

Prinsesse Märtha Louise har gjennomgått både teoretisk og praktisk opplæring av Det Norske Travselskap foran lørdagens debut. Hun har også vært på dagsbesøk hos to av Norges beste travtrenere for å skaffe seg erfaring foran lørdagens travdebut.

– Det har vært en stor fordel å kunne trene sammen med Trond Anderssen og Kristian Malmin i Vestre Ådal, og jeg føler meg mer trygg for hver gang jeg kjører en travhest. Du verden for et kick det er å sitte bak en hest som traver i 50 kilometer i timen, sier prinsessen.

Sammen med hest360.no har hun ambisjoner om å skape et nettsted hvor man samler kompetanse fra alle de ulike hestesportsgrenene under samme nettparaply.

Tøffe motstandere

Lørdag er det opp til eksamen for landets hesteinteresserte prinsesse. Da skal hun kjøre varmblodshesten Kick Off Classic, som så langt i karrieren har vunnet åtte løp og kjørt inn nesten 500.000 kroner.

Blant konkurrentene er noen av Norges aller beste kusker. En mann som Eirik Høitomt har vunnet nesten 4700 løp og kjørt inn mer enn 215 millioner kroner til sine hesteeiere. En annen av konkurrentene, Hans Christian Holm, ble norgesmester tidligere i år.

– Det er morsomt at prinsessen skaper blest om travsporten, men hun kommer ikke til å få noe gratis. Her skal vi kjøre for å vinne, men jeg har blitt imponert over prinsessens håndlag med hest, sier Holm.

Man kan spille

Prinsesse Märtha Louise skal kjøre i 4. løp på Bjerke, og det er åpent for spill. Norsk Rikstoto gir bort hele overskuddet fra løpet, og dette vil gå til et hesterelatert fond i regi hest360.no.

Startlisten:

4. løp, 1609 meter. Autostart. Førstepremie i løpet: 16 000 kroner.

1. Raleigh/Eirik Høitomt

2. Kick Off Classic/prinsesse Märtha Louise

3. Uendy Z.S./Kristian Malmin

4. Önas Julius/Per Oleg Midtfjeld

5. Crunch Classic/Magnus Teien Gundersen

6. Perfect Line/Hans Christian Holm

7. Garfieldz Prinze/Kristine Kvasnes

8. Kemas Starlight/Thor Borg

