Lørdag kjemper Norges ukjente verdensstjerne om over 70 mill. kroner: – Han er større enn det mange forstår

Her jobber de døgnet rundt for å legge nytt spor

Saken oppdateres.

– Ja, det er ellevilt, men så er også Buick helt i verdenstoppen i en idrett som er veldig høyt oppe på verdensbasis, sier Thomas Gjelsås, direktør på Øvrevoll galoppbane.

Han sikter til utbredelse, men også publikumsinteresse og omsetning. For spill på hest, og ikke minst galopphester, er stor industri. Og derfor er det ikke uten grunn at denne World Cup- dagen på mektige Meydan i Dubai kalles «The richest Day in Racing».

Buick fra Bærum «vokste opp» nettopp i stallen på Øvrevoll. Med en pappa, Walter Buick, som var legende på hesteryggen, ble sønnen tatt med inn i dette miljøet.

Han måtte som liten stå på bruskasser for å komme seg opp på hesteryggen.

Senere kuttet han ut skolen etter 1. videregående og dro til England som jockeylærling. Der har han etablert seg.

En storhet i sin sport

– Jeg setter ham opp på nivå med ishockeyspilleren Mats Zuccarello og de store. Det han får til er større enn mange forstår. Han er topptrent fysisk og må være helt mentalt til stede. Galopp går i en voldsom fart. Jeg ser på Buick som en verdensartist, sier Gjelsås.

Det er ingen tvil om at bæringen har fått seg et navn og ridd inn mange penger til sine eiere.

Lørdag skal han ikke delta i hovedløpet i Dubai World Cup, men i fem andre løp. Skjønt pengepremiene der er så svimlende at det nesten ikke er til å tro. Se bare på denne listen over premiepenger i de løpene Buick stiller i:

1. løp: 600.000 dollar, tilsvarer 4, 6 millioner kroner

2. løp: 1, 2 millioner dollar, tilsvarer 9,3 millioner kroner

3. løp: 600.000 dollar, tilsvarer 4,6 millioner kroner

4 løp: 3,6 millioner dollar, tilsvarer snaue 28. millioner kroner

5. løp: 3, 6 millioner dollar, tilsvarer snaue 28. millioner kroner

Må følge treneren

Selve Hovedløpet har en premie på 6 millioner dollar, som er 46,6 millioner kroner.

– Hvorfor rir han ikke hovedløpet siden han er en verdensstjerne?

– Fordi den eieren han rir for ikke har hester i dette løpet, svarer Gjelsås, før han legger til.

– Man kan ikke sette ut Petter Northug og vrake en annen hvis Northug har vært med hele veien og lykkes, for da blir det bråk.

Direktøren sammenligner galopp med langrennssporten.

Buick rir for Stall Godolphin og mannen bak er sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visepresident i Emiratene og «The ruler of Dubai».

Han har flere trenere. Buick rir mest for Charlie Appleby (42 år) og Gjelsås mener det er litt tilfeldig at 29-åringen fra Eiksmarka ikke sitter i hovedløpet denne gangen. Det er for øvrig et løp han vant i 2015.

Kan bli god bonus

William Buick gleder seg stort til denne årlige begivenheten. Han mener det er veldig viktig å lykkes denne kvelden.

– Rir jeg én vinner på fem løp, er det en god kveld, sier Buick selv med ettertrykk.

Da han deltok under Dubai World Cup for tre år siden, fikk han beholde 4, 7 millioner kroner.

Et arbeidsjern til hest

Det som kjennetegner jockeyen fra Norge er at han alltid er kampklar, målrettet og godt forberedt. Hardt arbeide, talent og en liten porsjon flaks har ført ham dit han er i dag.

Hele verden er hans arbeidsplass, og det hender at han konkurrerer i to land samme dag, som eksempel Frankrike og England.

Gjelsås har ikke gitt opp å lokke ham tilbake til gamlelandet, som jockey i Norsk Derby. Moren bor i Bærum, og han er på besøk der, men det er storløpet i august som direktøren tenker på.

Buick har vært tilbake på Norges eneste galoppbane, men har aldri ridd derbyløp der. Det håper direktører skal skje innen få år, men det er ikke lett å få tak i jockeyen, som har et tett program.

– Det hadde vært stort å se ham vinne Derby på sin gamle hjemmebane, sier Gjelsås.

De ypperste av de ypperste

Hovedsesongen til William Buick foregår i England fra april til november, men med mange avstikkere. Nå har han og de andre storhetene på hesteryggen lagt turen til Midtøsten.

Til dem hører jockeyer som Frankie Dettori, Ryan Moore, Mike Smith, Victor Espinoza, Javier Castellano og den japanske jockeylegenden Yutaka Take.

Dette er både Messi, Ronaldo og Neymar i galoppsporten.

Nevnte Castellano, opprinnelig fra Venezuela, har toppet jockeyenes inntjeningsliste i USA fire av de fem siste årene. I snitt har han ridd inn litt over 200 millioner kroner årlig i denne perioden. Det skulle bli én milliard norske kroner til glade hesteeiere.

Champions League i galopp

– Dette er Champions League med topphester og kremen av verdens beste jockeyer, sier Walter Buick, som har den uslåelige rekorden 844 seire på det som engang var hjemmebanen Øvrevoll. I dag er han galoppekspert i England.

Den eldre Buick’en er ringside når junior klatrer opp i salen i Dubai. Til stede er også Williams bror Andrew og samboer Jane.

– Det er hyggelig for meg at de er her. Og hyggelig for dem, sier William Buick foran det som kan bli et nytt høydepunkt i en eventyrlig karrière.