Medaljehåpet knust: Hedda Hynne trakk seg fra EM

For under 24 timer siden sa Hedda Hynne til Adresseavisen at hun gledet seg til å løpe 800m i EM. Nå har hun altså kastet inn håndkleet i øvelsen hun før sesongen hadde håpet å være medaljekandidat i.

Problem-sommer

– Jeg går til kvalifiseringen med veldig stor spenning, sa Hynne til Adresseavisen før tirsdagens EM-forsøk.

Nå opplyser Morten Olsen i Norges friidretsforbund til VG at Hynne mente det ikke hadde noen hensikt å starte, med tanke på hvordan formen var i dag.

- Hedda har hatt en tung sesong og merket under oppvarmingen at kroppen overhodet ikke responderte. Med det ambisjonsnivået hun gikk inn i mesterskapet med følte hun at det ikke hadde noen hensikt å starte, sier Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund ifølge VG.

Strindheim-løperen har hatt en problemfylt oppladning til mesterskapet i Berlin, og har vært satt ut med store allergiplager.

– Det kan være litt utmattende når man ikke får trent og konkurrert for fullt på grunn av problemer som er litt diffuse, erkjente hun overfor Adresseavisen mandag.

Allergiproblemer og forkjølelse gjorde at Hynne valgte å stå over Diamond League i London. Før forsøksheatet tirsdag, hadde ikke Hynne konkurrert på to måneder.

Nå er altså drømmen om EM-medalje, som var sesongens store mål, ute for Strindheim-løperen.