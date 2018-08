EM-skuffelse for Tonje Angelsen: – Det var absolutt ikke dette jeg håpet på

Må klare seg uten Helland: Her er Coolens RBK-plan i Irland

Saken oppdateres.

Tonje Angelsen klarte ikke å ta seg over 1,86. Dermed er hun ute av høydekonkurransen i EM.

– Det var absolutt ikke dette jeg håpet på. Det vil seg ikke teknisk, sier Angelsen i et intervju på NRK.

Hun fortalte videre at hun hadde trøbbel underveis.

– I dag hadde jeg bare dritvondt i ryggen, av en eller annen merkelig grunn.

Åpningshøyden for den norske jenta var på 1,76, en høyde hun tok første forsøk. Den neste var 1,81 hvor hun måtte bruke alle tre forsøkene på å ta seg over Det siste forsøket på høyden var hun klart over.

Hun rev i alle sine forsøk på 1,86. Den automatiske kvalifiseringsgrensen var på 1,92 meter, men hele 15 deltakere hadde tatt seg over 1,86 da den norske jenta rev.

Angelsen har en personlig rekord på 1,97 og en sesongbeste på 1,91. 28-åringen tok sølvet i EM i 2012 da hun også satte sin pers. Hun har ikke fått det til å stemme i de siste sesongene.

I år har hun også studert ved siden av treningen slik at det har blitt bare en økt om dagen i vinter.

(©NTB/Aftenposten)