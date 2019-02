Moholdt sørget for norsk EM-gull i skiorientering

Saken oppdateres.

Veteranen Lars Moholdt sørget for en ypperlig norsk åpning av EM i skiorientering da han vant sprinten i tyrkiske Sarikamis onsdag. Jørgen Madslien tok bronse.

– Allerede under den andre økten i går kjente jeg at akklimatiseringen hadde fungert perfekt, og kroppen føltes veldig bra. Jeg gjorde et veldig bra løp, ingen tvil om det, sa Moholdt etter å ha seiret nesten et halvt minutt foran svenske Erik Rost.

– I høyden kan det fort bli store differanser, sa Moholdt, som opprinnelig er fra Rindal.

EM skiorientering i Sarikamis, Tyrkia onsdag, sprint:

Menn: 1) Lars Moholdt, Norge 16.20, 2) Erik Rost, Sverige 0.27 min. bak, 3) Jørgen Madslien, Norge 0.30, 4) Sergej Gorlanov, Russland 0.35, 5) Eduard Khrennikov, Russland 0.48, 6) Stanimir Belomazjev, Bulgaria 0.57. Øvrige norske: 10) Jørgen Baklid 1.14, 11) Øyvind Wiggen 1.26, 15) Bjørnar Kvåle 1.46, 24) Øyvind Watterdal 3.13. Kvinner: 1) Alena Trapeznikova, Russland 15.11, 2) Magdalena Olsson, Sverige 0.09 min. bak, 3) Tove Alexandersson, Sverige 0.20, 4) Linda Lindkvist, Sverige 0.49, 5) Tatjana Oborina, Russland 0.55, 6) Salla Koskela, Finland 1.03. Norsk: 21) Evine Westli Andersen 3.00.

Madslien fulgte godt opp med tredjeplass.

– Utrolig deilig å tå inn til en medalje, sa han etter sin første individuelle pallplass internasjonalt.

– Underveis følte jeg at det gikk ganske tungt, men slik er det ofte i høyden. Jeg jobbet uansett på og tenkte det kunne holde til en topp-10-plassering.

Han var tre sekunder bak sølvvinner Rost, men fem foran russiske Sergej Gorlanov.

Kvinneklassen ble vunnet av russiske Alena Trapeznikova foran svenskene Magdalena Olsson og Tove Alexandersson. Evine Westli Andersen ble beste norske på 21.-plass.

EM fortsetter torsdag med sprintstafett. Det er mellomdistanse fredag, langdistanse søndag og stafett mandag.

